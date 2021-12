Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Andrea Nicole. Maria De Filippi furiosa in studio

Uomini e Donne

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare sui social della scelta di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne. La tronista ha infranto il regolamento provocando non poco rammarico in Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e tutta la redazione. Il motivo? La tronista ha fatto la sua scelta all’esterno del programma senza avvisare i diretti interessati. Il corteggiatore Ciprian Aftim, attraverso alcune indicazioni, è riuscito a trovare l’indirizzo di casa di Andrea Nicole per poter trascorrere la notte con lei.

Il problema? Non aver avvisato la redazione, passo fondamentale una volta che si entra a far parte di un programma come Uomini e Donne.

All’indomani la coppia è entrata nello studio televisivo mano nella mano raccontando ogni singolo dettaglio circa la decisione dei due. I rimproveri da parte degli opinionisti e la delusione da parte di Maria per il tempo investito attorno la sua storia non sono tardati ad arrivare.

Andrea Nicole e Ciprian arrivano in studio: le reazioni

Durante la registrazione della puntata Andrea Nicole ha abbandonato lo studio in lacrime con Ciprian lasciando l’altro corteggiatore Alessandro Verdolini incredulo della decisione, avendo scoperto tutto in puntata.

Stando al palinsesto e alle registrazioni effettuate dovremmo vedere la puntata in questione inizio settimana prossima, spalmata molto probabilmente su due puntate. Ovviamente non sarà visibile il momento dell’arrivo di Ciprian a casa di Andrea Nicole per ovvi motivi, ma non mancheranno di certo colpi di scena e rivelazioni in studio!

Uomini e Donne, quando andrà in onda la puntata?

Per vedere la puntata in questione dovremo attendere lunedì o martedì della prossima settimana per farci un’idea dell’accaduto e delle reazioni dei presenti in studio.

Non tardano ad arrivare anche nuove anticipazioni: pare infatti che Roberta Giusti sia pronta a scegliere tra Luca Salatino e Samuele Carniani. Sarà davvero così? L’appuntamento con Uomini e Donne è su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, in replica alle 19:50 su La5 e Mediaset Play. Tutte le anticipazioni e i video dietro le quinte sono visibili invece sulla piattaforma Witty Tv.