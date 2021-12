Che tempo che fa anticipazioni: da Fabio Fazio arriva il premio Nobel Giorgio Parisi. Tutti gli ospiti

Programmi TV

Il premio Nobel per la Fisica del 2021 arriva in studio per presentare la sua ultima fatica letteraria e per parlare del suo impegno nel mondo della fisica. Al suo fianco tanti altri ospiti in questo nuovo appuntamento con Fabio Fazio e la sua squadra.

Nuovo appuntamento imperdibile con Fabio Fazio e la sua storica trasmissione Che tempo che fa. La nuova puntata di stagione in occasione di domenica 12 dicembre 2021 svelerà al pubblico la partecipazione straordinaria del premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi che arriverà in studio per raccontare anche la sua ultima fatica letteraria dal titolo In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi. Al fianco del conduttore come sempre presente tutta la squadra del programma, per garantire risate ed interessanti interventi, composta ovviamente da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti ai quali si aggiungeranno tanti nuovi ospiti pronti ad intervenire in trasmissione.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti della decima puntata di stagione

Fabio Fazio a partire dalle ore 20:00 di domenica 12 dicembre 2021 su Rai3 conduce una nuova interessante puntata di Che tempo che fa ricca di ospiti. A fare compagnia al pubblico del programma ci sarà innanzitutto un ospite eccezionale come Giorgio Parisi, fresco Premio Nobel per la Fisica del 2021 e professore ordinario di Fisica Teorica alla Sapienza Università di Roma, inoltre ricercatore associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Vice Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, in questo periodo in libreria con il libro In un volo di storni.

Le meraviglie dei sistemi complessi.

Oltre a questa grande eccellenza italiana ci saranno anche i protagonisti del film Chi ha incastrato Babbo Natale Christian De Sica e Alessandro Siani, che presenteranno la loro ultima fatica che li vede tornare insieme al cinema dopo Il principe abusivo.

Ed ancora sarà presente in studio la grande Caterina Caselli per parlarci del documentario dal titolo Caterina Caselli – Una vita, 100 vite che ne racconta la sua vita privata e artistica.

A fare compagnia al conduttore ci sarà anche Tullio Pericoli, a Palazzo Reale a Milano con la mostra monografica Frammenti, il ritorno del Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, Ferruccio de Bortoli, Annalisa Cuzzocrea e il corrispondente Rai dalla Germania Rino Pellino.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata ci sarà ovviamente l’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ed oltre al sempre presente Francesco Paolantoni parteciperanno anche Elio, Maurizio Ferrini, Maurisa Laurito ed anche Christian De Sica che si fermerà dopo la sua intervista.