Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano a Striscia la Notizia: a Verissimo la coppia si dice pronta al ritorno

Gran ritorno a Striscia la Notizia a partire dal 13 dicembre. La storica coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti torna dietro il bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana. Ospiti oggi pomeriggio di Silvia Toffanin a Verissimo, i due conduttori raccontano la loro sintonia sul piccolo schermo, tra comicità ed esilaranti sketch: un sodalizio artistico che si rinnova da ben 28 anni.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: il gran ritorno a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia torna nelle mani di coloro che sono diventati, anno dopo anno, i veri protagonisti del tg satirico ideato da Antonio Ricci.

Nel corso del tempo sono numerose le coppie che si sono avvicendate nella conduzione del programma, ma i grandi protagonisti di questo successo sono indubbiamente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’attuale stagione è cominciata con Alessandro Siani e Vanessa Incontrada alla conduzione, cui hanno fatto seguito Sergio Friscia e Roberto Lipari. Una puntata ha visto al timone anche Diletta Leotta, ma a partire dal 13 dicembre la storica coppia Greggio-Iacchetti torna salda dietro il bancone di Striscia.

Ospiti a Verissimo, l’affiatatissima coppia non si smentisce e regala battute, gag e momenti di spensieratezza e risate a Silvia Toffanin e al pubblico in studio. Enzo Iacchetti svela: “Gli anni passano però noi teniamo botta“. Il loro è infatti un sodalizio artistico piuttosto duraturo: “28 anni sono passati in un fulmine“.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: il segreto della loro comicità

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti si sono così ritrovati per preparare al meglio il loro ritorno a Striscia la Notizia.

Iacchetti, parlando del collega, afferma scherzoso: “L’ho trovato benissimo, è sempre il solito giocherellone.

Non siamo ancora riusciti a dirci una cosa seria“. Il loro successo è dettato anche dalla comicità espressa in tv, fatta di una complicità divertente e tante gag che hanno costellato la loro carriera. A proposito dei divertenti sketch e trovate che solitamente si rinnovano a Striscia, anno dopo anno, i due conduttori svelano: “Sono quelle cose che capitano lì anche senza copione“.

E promettono nuovi esilaranti sketch anche per il loro atteso ritorno dietro al bancone del tg, fissato per lunedì 13 dicembre: “Ne abbiamo alcuni pronti per lunedì“.