Federico Fashion Style in lacrime per la figlia a Ballando con le Stelle: il commovente video con Sophie Maelle

Emozioni forti per Federico Fashion Style durante l’ultima semifinale di Ballando con le Stelle di ieri sera. Il celebre parrucchiere ha ballato assieme alla figlia, una sorpresa organizzata dal programma che lo ha fatto molto commuovere. Nel corso di questa edizione, il concorrente ha più volte parlato dell’enorme amore che prova per la figlia Sophie Maelle.

Federico Fashion Style balla con la figlia Sophie Maelle: il video

L’ultima puntata non è stata particolarmente emozionante solo per Morgan, che ha rivisto sua figlia dopo 2 anni.

Anche Federico Lauri ha ricevuto una sorpresa in pista: prima è arrivata la compagna Letizia a prendere il posto di Anastasia Kuzmina, ma dopo pochi passi Milly Carlucci blocca di nuovo tutto. Lauri si ritrova spaesato a dover ballare in pista da solo, quando arriva da dietro le quinte la grande sorpresa e Federico balla con la figlia Sophie Maelle.

Subito lacrime per il parrucchiere tra i più famosi in Italia, che si esibisce in qualche passo mettendo la figlia a cavalcioni sulle sue spalle. Il toccante momento continua poi quando Milly Carlucci chiede a Sophie chi sia il più bravo a ballare e chi vincerà: “Papà” è sempre la risposta.

La lettera di Sophie Maelle a papà Federico Lauri

Ad alleggerire il momento con una risata arriva la battuta di Selvaggia Lucarelli: “Mi fa ridere perchè c’è chi trasmette ai figli gli occhi azzurri, i capelli biondi, lui le paillettes!”. Poi, viene letta la lettera di Sophie Maelle a papà Federico Lauri. A farlo è lo stesso concorrente: “Ti amo papà, ti voglio tanto bene, vorrei tu vincessi Ballando con le Stelle“. E ancora: “Io mi sto venendo con te a Ballando. Mamma non te lo voleva dire.

Io sto nel negozio nuovo poi veniamo a te. Ti voglio tanto bene papà, sei bellissimo“.

Il video di Federico Lauri e Sophie Maelle a Ballando

L’amore di Federico Lauri per la figlia Sophie

Poche settimane fa, il concorrente di Ballando si era già commosso realizzando una performance dedicata proprio alla figlia.

Il giorno dopo, a Domenica In, aveva poi svelato lo speciale legame che lo lega alla figlia avuta con Letizia. “Io ho raccontato la verità: per me mia figlia è quel sogno che io volevo e che non arrivava – ha detto – Tanta gente magari è nelle mie stesse condizioni, io fui operato e avevo più difficoltà“.

Poi “ho deciso con Letizia di fare una fecondazione, con la sua forza e determinazione per regalarmi questo sogno. Sophie per me è il sinonimo della vita, è un messaggio che voglio dare a tutte le persone che come me sognano di volere un figlio, e con tanta determinazione arriverà“.