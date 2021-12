Ballando con le Stelle: due volti storici salutano il cast di ballerino professionisti. Chi dice addio

Programmi TV

Nel corso della seconda semifinale di Ballando con le Stelle due volti storici del programma hanno annunciato il proprio possibile forfait per la prossima edizione. Stiamo parlando di Sara Di Vaira e di Simone Di Pasquale, apprezzatissimi maestri di ballo della trasmissione da tanto tempo per i quali sembra proprio arrivato il tempo di salutare tutti componenti della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Sono stati proprio i due maestri a svelare i loro piani per il futuro, parlandone a cuore aperto sia con la giuria di fronte che con il pubblico da casa.

Simone Di Pasquale lascia Ballando con le Stelle: il saluto del ballerino

Quella andata in scena sabato 11 dicembre 2021 è stato una semifinale ricca di colpi di scena inaspettati.

La gara di ballo tra i ballerini Vip in gara prevedeva infatti che gli eliminati posso gettare un guanto di sfida agli altri concorrenti ancora in gioco, cercando di strappare il biglietto per l’ultimo posto disponibile per la finale.

Per questo motivo è ritornata in pista l’agguerritissima coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale che in tanti avevano giudica come ingiustamente eliminata qualche puntata prima.

I due sono stati capaci di conquistarsi prima lo spareggio finale a 3 e poi addirittura il ripescaggio che li rimette in gioco nella finale di sabato 18 dicembre 2021.

La loro prima esibizione di serata ha conquistato il pubblico sia a colpi di passi di ballo che con l’emozione di un momento che può divenire storico per il programma di Ballando con le Stelle. A margine dell’esibizione Simone Di Pasquale ha infatti svelato che questa potrebbe essere l’ultima volta che prende parte al programma dopo ben 16 edizioni.

Ecco le sue dichiarazioni che hanno colpito la giuria in studio ed il pubblico da casa che lasciano presagire la fine di un’epoca: “Dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio.“

Ballando con le Stelle: lascia anche Sara Di Vaira?

Lo stesso destino sembra dover toccare anche all’amatissima Sara Di Vaira, ballerina professionista che negli ultimi anni si è prestata come pochi allo spirito della trasmissione.

Solo nelle ultime due edizioni dello show le sono infatti toccate le missioni impossibili di far ballare niente poco di meno che Costantino Della Gherardesca ed il fisico Rossi Albertini, e la maestra di certa non si è tirata indietro dimostrando cosa vuol dire mettersi in gioco e stare al gioco.

A margine della sfida del ripescaggio per la finale, andata male, ci ha pensato Ivan Zazzaroni a lasciar presagire che quella potesse essere l’ultima volta della Di Vaira a Ballando con le Stelle. Le parole del giornalista di fronte alla emozionatissima ballerina le hanno reso omaggio nonostante tra i due non siano mancati gli screzi, ricordando di come la sua possa essere una perdita molto importante per tutta la trasmissione: “Potrebbe essere l’ultimo ballo per lei2, ha detto, “ho avuto degli scontri con lei, ma credo che sia un valore per Ballando e per la federazione danza sportiva perché è una persona di grande capacità“.