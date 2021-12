Carolina Marconi: il tumore al seno mette a rischio il suo sogno di diventare mamma. Il post su Instagram

Gossip

Circa un mese fa Carolina Marconi aveva raccontato ai fan su Instagram di essere felice perché si era appena sottoposto alla sua ultima chemio. Da allora gli aggiornamenti dell’ex gieffina sulla sua lotta contro il tumore al seno non sono mancati, Carolina Marconi si è infatti mostrata sempre sorridente e forte, anche ora, che ha scoperto di rischiare di dover rinunciare temporaneamente al suo sogno più grande: diventare mamma.

Carolina Marconi e il rischio di aspettare a diventare mamma

Con un lungo post pubblicato su Instagram insieme ad una foto natalizia, con Carolina Marconi che indossa una sciarpa e un cappello rossi, l’ex gieffina si è sfogata: “Amici come state?

Io sempre meglio, piano piano sto riprendendo tutte le mie forze, oggi inizierò la mia cura ormonale… spero di non avere effetti collaterali… dovrò farla per 5 anni purtroppo..ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino ,mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza ma alla mia domanda esplicita e’ stato un po’ titubante..

vediamo … mi risponde“.

Una risposta che non le è andata a genio, infatti scrive ancora: “Vediamo cosa ??… vediamo cosa succederà in questi anni … mi è mancato il respiro sotto la mascherina in quel momento di silenzio..avevo un’altra volta quel nodo alla gola di angoscia e sofferenza… mi sentivo nuovamente persa, cercavo di trattenere le lacrime. In tutti questi mesi ho sempre pensato e creduto che era cosa certa ed ero felice di sapere che comunque sia ci poteva essere anche per me una gioia …una luce in fondo al tunnel … Carolina la scienza ancora sta facendo il suo corso, le gambe tremavano”

La possibilità di una cura specifica

Carolina Marconi ha poi parlato di una cura che potrebbe aiutarla: “Quel ‘vediamo’ è stato un duro colpo al cuore che ho accusato pesantemente… È in corso uno studio di cui ancora non abbiamo i risultati certi ..

si chiama POSITIVE. Praticamente le donne che dovevano eseguire una cura di cinque anni venivano divise in due gruppi: nel primo la cura veniva fatta come da protocollo,nel secondo per soli 2 anni interrotta poi per dar modo alla donna di avere la possibilità di una gravidanza e subito dopo ripresa al termine della stessa”.

L’ex gieffina ha spiegato: “Stanno monitorando lo stato di salute delle donne che hanno partecipato allo studio per verificare se la terapia ormonale durata solo due anni possa non aumentare il rischio che tale malattia si ripresenti. Avrei voluto che le cose andassero in modo diverso, ma non tutto si può scegliere nella vita. L’unica scelta è andare avanti, aspettare e nn perdere la speranza”.

Carolina ha poi concluso con un messaggio positivo, dicendosi non disposta ad arrendersi e pronta a goders “Ogni singolo momento di serenità con le persone che mi vogliono bene .. la felicità la crei tu stesso”.