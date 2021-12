Anna Tatangelo ferita dai pregiudizi sulla sua carriera: la rivelazione sul suo sogno nel cassetto

Gossip

Tra le ragazzina che ha calcato il palco dell'Ariston nel 2002 e la quasi 35enne di oggi c'è molta differenza. In passato però Anna Tatangelo ha sofferto molto per i pregiudizi.

Anna Tatangelo è reduce di un inaspettato successo, incassato grazie allo show affidatole da Mediaset Scene da un matrimonio. Dopo aver passato anni a subire le critiche e i pregiudizi dalle cronache rosa e da parte degli opinionisti, forte del successo e dell’affetto del suoi fan, la cantante ha fatto un lungo bilancio della sua carriera artistica e professionale. L’artista ha rivelato il suo sogno nel cassetto: uno show tutto suo per dimostrare quanto quella ragazzina che cantava Doppiamente fragili sia cresciuta.

Anna Tatangelo e il rapporto con le critiche

Recentemente la cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo ha rilasciato una lunga intervista a Panorama nella quale ha fatto un bilancio rispetto alla sua carriera, iniziata 20 anni fa, e delle sue esperienze in tv.

Reduce del programma Scene da un matrimonio e del suo inaspettato successo ha affermato: “Le critiche fanno parte del gioco, sono funzionali a creare curiosità. Io poi sono abituata ai pregiudizi, ho le spalle larghe”. Sì, perché lo show in questione non ha avuto vita facile ed ha ricevuto una pioggia di critiche dal web.

Tra queste, la bocciatura della Tatangelo nelle vesti di conduttrice era unanime.

Gli ascolti però raccontano un’altra storia e, con una media di 1,8 milioni di spettatori, l’ex compagna di Gigi D’Alessio può ritenersi più che soddisfatta. Il successo, ipotizza la cantante, è arrivato perché il pubblico: “Ha percepito la mia sensibilità, la mia capacità di mettermi in gioco.”

Anna Tatangelo: in passato ferita dai pregiudizi

Oggi Anna Tatangelo si considera un’artista a tutto tondo. Oltre alla musica, da sempre nella sua vita professionale c’è la conduzione di programmi tv e radio.

La carriera è cresciuta insieme alla consapevolezza di volersi mettere in gioco con spontaneità. “Stando tanto sotto le telecamere non puoi fingere, altrimenti il pubblico ti sgama: oggi non vengo più percepita come la ragazza algida che qualcuno credeva fossi.”

Le cose però non sono sempre andate così. Nel corso dell’intervista ha raccontato: “Sono anni che combatto con i pregiudizi […] sa quante volte i giornalisti hanno bocciato un mio brano a Sanremo dopo un solo ascolto?”. E ha poi aggiunto: “Non mi hanno perdonato nulla e ci sono stata malissimo: ho sofferto, soprattutto perché quando sei giovane non hai le spalle larghe per difenderti.

Così stavo zitta e incassavo.”

Poi è arrivata la consapevolezza e la maturità: “La freddezza o l’algidità di cui mi accusano è in realtà autodifesa.

Poi si cresce, si cambia. Il passo netto nella realtà l’ho fatto con la nascita di mio figlio.”

Cosa c’è nel futuro professionale di Anna Tatangelo

Anna Tantangelo si è detta felicissima per l’esperienza appena conclusasi di Scene da un matrimonio e, oltre ad essere tra i giudici di All Together Now, al momento si sta dedicando alla musica. Ancora nessuna conferma per la conduzione di un’eventuale seconda stagione del programma anche se i casting sarebbero già stati aperti da parte di Mediaset.

Nulla di certo anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 riguardo al quale ha detto. Secondo alcuni la cantante sarebbe nella rosa delle possibili co-conduttrici al fianco di Amadeus ma dalle parole della cantante emerge poca chiarezza. “Non c’è stato nessun contatto ma sarebbe un sogno festeggiare i vent’anni di carriera mettendo assieme in un colpo sole tutte le mie passioni” ha osservato.

Infine, svela il suo sogno nel cassetto: “Uno show tutto mio, in cui dimostrare che sono cresciuta professionalmente, che posso cantare, presentare e anche ballare, una passione che coltivo da qualche tempo”.