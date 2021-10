Festiva di Sanremo 2022: l’Amadeus Ter prevede grandi nomi. Inizia il toto-concorrente, chi sarà all’Ariston

Gossip

Da quando la Rai ha reso note le date del prossimo Festival di Sanremo, il toto nomi è cominciato. Oggi siamo certi che il Festival della canzone italiana si svolgerà dall’ 1 al 5 febbraio nella storica cornice dell’Ariston. Il direttore artistico sarà Amadeus, alla sua 3ª conduzione. Ma quali saranno i protagonisti di questa edizione? Proviamo a fare chiarezza.

Festiva di Sanremo 2022: confermati Amadeus e Fiorello

Dopo tanto parlare, la conferma di Amadeus è arrivata quest’estate, precisamente durante il Tg 1 delle 20.00 del 5 agosto.

In quell’occasione il presentatore aveva dichiarato: “Ma chi l’avrebbe mai detto! Io, per primo, non avrei mai detto che avrei condotto 3 Festival di Sanremo di seguito! […] Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di cominciare ad ascoltare le canzoni, di condividerle con voi, ci saranno bellissime canzoni in gare, poi ci sarà lo spettacolo, il divertimento, le emozioni e tante sorprese.”

Durante una puntata di Porta a Porta, Amadeus ha confermato anche la presenza di Fiorello, sottolineando la solidità dell’amicizia che li lega.

Il comico siciliano non ha ancora sciolto le riserve ma la sua presenta sul palco dell’Ariston ormai è data quasi per certa.

Chi affiancherà il conduttore oltre a Fiorello

Pare che Amadeus voglia replicare quanto fatto negli anni precedenti ed essere affiancato da un cantante, uno sportivo o un altro conduttore. Secondo quest’ipotesi i nomi fatti con maggior insistenza sarebbero Lorenzo Jovanotti e Gerry Scotti oltre all’autocandidatura che sarebbe arrivata al conduttore da parte di Fabio Rovazzi.

Tra le quote rosa invece in pole position ci sarebbero Simona Ventura e Alessia Marcuzzi. La prima perché, a causa del Covid, non aveva potuto partecipare alla scorsa edizione, la seconda perché, dopo il divorzio da Mediaset, incasserebbe un ingresso trionfale in Rai.

Allo stato dell’arte conferme non ce ne sono ancora state ma, recentemente, Il Messaggero ha diffuso alcune indiscrezioni bomba che parlano di ospiti stellari.

Sanremo: i possibili ospiti e co-conduttori

Secondo quanto riportato dalla testata, l’ipotesi di Jovanotti al Festival di Sanremo sarebbe sempre più concreta. Perché? Pare che il cantante sia in procinto di far uscire un nuovo album e di lanciare un altro tour estivo simile allo stratosferico Jova Beach Party del 2019.

Con questi presupposti il palco dell’Ariston sarebbe sicuramente il luogo migliore dal quale far partire la promozione. Non si tratterebbe di una presenza fissa in stile Tiziano Ferro ma del cantante nelle vesti di co-conduttore per una sera o super ospite.

A farsi largo tra le co-conduttrici sarebbe spuntato anche il nome di Anna Tatangelo, motivato dal ventennale della sia vittoria a Sanremo Giovani con il brano Doppiamente Fragili.

Infine, Il Messaggero punta i riflettori su Vasco Rossi. Nel 2022 cade il 40º anniversario di Vado al massimo e il cantante non calca di palco sanremese dal 2005.

Con un nuovo album in uscita a novembre, l’ipotesi che il rocker italiano torni nella città dei fiori sembrerebbe avere qualche fondamento.

I big in gara a Sanremo 2022

Nel corso della sua ospitata da Bruno Vespa, Amadeus è stato molto chiaro: “I big in gara saranno massimo 24.” Ma chi potrebbero essere? Il totonomi è iniziato ad ottobre e i primi a farsi largo sono stati Gaudiano (vincitore della sezione Nuove Proposte 2021) e Lorenzo Fragola.

Stando poi a quanto pubblicato da Il Messaggero, successivamente rilanciato anche da Dagospia, i cantanti ad aver presentato un brano al direttore artistico sarebbero molti.

I Big in gara sarebbero:

Elisa (in coppia con il rapper Rkomi)

(in coppia con il rapper Rkomi) Dolcenera e Simona Molinari ,

, Zen Circus ,

, Loredana Bertè ,

, Tommaso Paradiso ,

, Ariete ,

, Alfa e Il Tre ,

, Blanco ,

, Aka7even ,

, Gianluca Grignani ,

, Giusi Ferreri ,

, Marlene Kuntz ,

, Zero Assoluto ,

, The Kolors ,

, Boomdabash ,

, Federico Rossi ,

, Caccamo ,

, Mannarino e l’Orchestraccia ,

, Eugenio in via di Gioia con Elio ,

, Paolo Jannacci con Stefano Massini,

con Stefano Massini, Francesco Renga

Marco Masini.

Il Giornale ha fatto anche il nome di Carmen Consoli che, visti i 30 di carriera appena festeggiati e il nuovo disco da poco uscito, più che una concorrente potrebbe essere una dei super ospiti.

Al di là di queste indiscrezioni, la lista dei Big di Sanremo 2022 sarà presentata ufficialmente tra dicembre e gennaio. Le occasioni potrebbero essere il 15 dicembre, durante la finalissima di Sanremo Giovani oppure il 6 gennaio, nel corso dello Speciale Soliti Ignoti – Lotteria Italia.