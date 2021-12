Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 15 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 15 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

In questo mercoledì, cari amici della Bilancia, Mercurio sembra iniziare un nuovo pessimo transito nella vostra orbita celeste, rendendovi nervosi e litigiosi.

Occhio specialmente a come vi comportate con la vostra dolce metà, meglio non farla spazientire litigando per un nulla. Mentre, sul posto di lavoro dovreste cercare di scende a patti con quella collaborazione.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 15 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 15 dicembre: amore

Occhio, insomma, al vostro umore in questa giornata di mercoledì perché sembra essere decisamente compromesso dalla posizione di Mercurio.

Cari amici della Bilancia impegnati, è importante che evitiate di scaricare sul vostro partner tutta la tensione che avete accumulato nell’ultimo periodo. Piuttosto, scaricatela tramite l’affetto!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 15 dicembre: lavoro

Dal punto di vista professionale, invece, questa giornata di mercoledì sembra potervi dare dei simili fastidi, carissimi Bilancia. Vi troverete, forse, a dover collaborare con qualcuno con cui non andate poi così tanto d’accordo, finendo per trovarvi in clima teso.

Cercate di scendere a patti con questa cosa, non potete evitarlo, tanto vale far sì che tutto vada per il meglio!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi nati sotto la Bilancia, la vostra settimana sembra essere decisamente impegnativa e vi farà decisamente faticare, anche se solamente a tratti. Tuttavia, secondo Paolo Fox, sarà semplicemente necessario mantenere la calma, evitando di agire impulsivamente e finendo, dunque, per commettere qualche errore. Vi sentirete anche un pochino sotto pressione.

Leggi anche le previsioni settimanali di Paolo Fox per gli altri segni