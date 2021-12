Super green pass, viaggi e mascherine: cosa cambia ora con le nuove decisioni del Governo

Politica

Lo stato d’emergenza doveva scadere il 31 dicembre 2021, ieri il governo ha deciso la proroga fino al 31 marzo 2022. Il numero di contagi mette in allarme il Governo che decide anche una stretta per chi arriva in Italia dall’estero. La decisione ha fatto sollevare diverse polemiche da parte dell’Ue che in merito a queste restrizioni chiede spiegazioni.

Viaggi: cosa cambia se si arriva dall’estero

Con un’ordinanza si è stabilito che ci arriva dall’estero dovrà effettuare una quarantena di 5 giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati.

La nuova ordinanza sarà valida a partire dal 16 dicembre e in vigore fino al prossimo 31 gennaio. Il test deve essere presentato “al momento dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale“, si legge nell’ordinanza.

Proroga del Super Green pass in zona bianca

Resta anche il Super Green pass che viene prorogato insieme allo Stato di emergenza in zona bianca. Sarà quindi necessario ancora fino al 31 marzo per tutte le attività che sono soggette a limitazioni in zona gialla. Invece, contrariamente a quanto si pensava, non c’è alcuna misura che preveda l’obbligo di mascherine all’aperto.

In ogni caso restano in vigore le ordinanze dei singoli sindaci in alcune città della penisola. Resta comunque l’obbligo di utilizzo della mascherina al chiuso.

Cdm sulla proroga dello Stato di Emergenza

La decisione sulla proroga delle Stato di emergenza è stata presa ieri, a quanto emerge, senza alcun problema durante il Cdm.

Anche Matteo Salvini, che era contrario alla proroga, non avrebbe detto nulla mentre la decisione avrebbe registrazione la soddisfazione di Enrico Letta. Intanto anche Figliuolo continua il suo lavoro da commissario straordinario, e diventa il ruolo di capo del Comitato operativo del vertice interforze.