Chi è Ivana Spagna: età, carriera e vita privata, dal matrimonio lampo alla gravidanza interrotta

Ivana Spagna è una cantante, cantautrice e scrittrice italiana. Il suo successo è iniziato negli anni ’80, grazie alla sua canzone intitolata Easy Lady, uscita nel 1986. È un’artista che ha raggiunto la popolarità anche all’estero. Dal suo trionfo degli anni ’80 alla partecipazione al Festival di Sanremo, la carriera di Ivana Spagna è colma di successi.

Biografia e carriera di Ivana Spagna

Ivana Spagna nasce a Borghetto di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, il 16 dicembre 1954.

Attualmente ha 67 anni. Fin da piccola dimostra la sua passione nei confronti della musica partecipando a dei concorsi musicali nella sua provincia. Negli anni ’70 Ivana studia pianoforte e nel 1971 esce il suo primo singolo Mamy Blue. La cantante ha una grande carriera alle spalle, ma il suo successo più grande risale senza dubbio agli anni ’80. Nel 1986 conquista infatti il suo pubblico grazie al brano Easy Lady. L’anno dopo vince il Festivalbar con la canzone Dance dance dance.

Nel 1994 Ivana Spagna viene scelta da Elton John per interpretare la canzone Circle of life (Il cerchio della vita), la melodia della colonna sonora de Il Re Leone, uno dei successi della Disney.

Nel 1995 l’artista partecipa al Festival di Sanremo portando la hit Gente come noi e classificandosi al terzo posto. Dal 1987 al 2019 Ivana produce e pubblica 13 dischi, durante la sua carriera vende ben 11 milioni di copie. Il 27 settembre 2019 la Spagna pubblica un nuovo album dal titolo 1954, la sua data di nascita e spiega: ” L’ho scelto per togliermi il peso dell’età. Io non mi sento vecchia e non ho niente da nascondere. Considero l’età un regalo del cielo, un privilegio: quello di vivere“.

Ivana Spagna e i problemi di salute

Durante il primo lockdown Ivana ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice. La donna ha esposto il suo malessere in diretta a Storie Italiane: “Sono a casa come tutti e non è una cosa semplice, penso non sia semplice nemmeno per chi ha famiglia essere costretti sempre lì ma è brutto anche quando non hai la famiglia. Ho attacchi di panico continui per via di questa situazione. Mi manca il respiro, mi prende la tachicardia, a volte mi faccio dei bei pianti perché in queste situazioni senti di più la solitudine. Ti da il tempo di pensare e quando si pensa troppo si vanno a pescare sempre le cose meno piacevoli.

Succede di giorno perché di notte prendo delle pastiglie per dormire in modo da stare tranquilla durante il sonno“.

Ivana Spagna e la sua vita sentimentale

La cantante Ivana Spagna si è sposata nel 1992 con il modello e arrangiatore francese, Patrick Debort. Il matrimonio è durato veramente poco, si sono lasciati dopo una settimana dalle nozze e in seguito a 8 anni di relazione. Più avanti la donna ha avuto una storia con il suo manager, dalla durata di 15 anni, anche questo legame ha avuto una rottura. Ivana non ha figli, ma in passato ha vissuto un aborto spontaneo.

“All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo durante un tour. Però devo dirle anche un’altra cosa: non ero contenta di aspettare un bambino. La mia relazione con quello che sarebbe diventato il padre era in crisi da tempo” dichiara la cantante in un’intervista su Vanity Fair.