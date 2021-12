Domenica in anticipazioni: domenica 19 dicembre arrivano in studio Monica Bellucci e Zucchero

Programmi TV

I due pezzi da novanta del nostro mondo dello spettacolo arrivano in studio per fare compagnia alla conduttrice ed al pubblico da casa. Tutto quello che c'è da sapere sulla partecipazione di Zucchero e Monica Bellucci.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web, per lo show condotto da Mara Venier quella di domenica 19 dicembre 2021 sarà una puntata davvero imperdibile. In studio dovrebbero infatti arrivare due pesi massimo del mondo del cinema e della musica come Monica Bellucci e Zucchero. La quattordicesima puntata della nuova stagione di Domenica In si preannuncia come una delle più importanti di questa edizione, capace di regalare al pubblico due interviste a cuore aperto ai due pesi massimi dello spettacolo italiano che aggiungeranno altra carne al fuco rispetto ai temi topici della trasmissione, dal commento a Ballando con le Stelle al divertente gioco che vede impegnato Pierpaolo Pretelli.

Domenica In, i due ospiti straordinari: Monica Bellucci e Zucchero

L’appuntamento di domenica 19 dicembre 2021 che prenderà il via come al solito a partire dalle ore 14:00 in diretta su Rai1 si prepara ad essere come uno dei più importanti dell’anno. Mara Venier avrà infatti la possibilità di intervistare due ospiti unici e dal calibro internazionale. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog.it, arriveranno in studio a fare compagnia alla conduttrice ed a tutti il pubblico da casa niente poco di meno che Monica Bellucci e Zucchero.

L’attrice ritorna così su Rai1 dopo l’esperienza breve ma intensa come ballerina per una notte di Ballando con le Stelle. La Bellucci si racconterà all’amica Mara in una lunga ed intensa intervista che dovrebbe vedere anche la gradita intrusione del trio de Il Volo, con i tre cantanti che dovrebbero omaggiare l’attrice con un intenso omaggio canoro.

Il partigiano reggiano, parafrasando una sua grande canzone di qualche anno fa, ritorna in a Domenica In facendo il bis dopo l’esperienza dello scorso anno.

Zucchero si affiderà alle domande interessanti della conduttrice e potrebbe proprio ripete il piccolo concerto messo in scena la scorsa edizione, per la felicità dei fan collegati da casa.

A Domenica In anche Ballando con le stelle

Anche contando che proprio la sera prima Milly Carlucci incoronerà il vincitore di questa edizione di Ballando con le stelle è facile pensare che zia Mara troverà spazio per deliziare il pubblico con un commento sulla trasmissione. In studio ci saranno i ballerini per una notte Alberto Angela e Red Canzian.

A giocarsi la finale ci saranno: