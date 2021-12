Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo venerdì, carissimi amici della Bilancia, sembra essere leggermente problematica, ma vi spingerà a prendere una sofferta decisione che tra un po’ di tempo si rivelerà la scelta migliore per voi.

Forse è ora di dire addio a qualcuno o qualcosa che non vi soddisfa completamente, ma nel frattempo occhio ad agire ponderando sempre bene.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 17 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 dicembre: amore

La giornata amorosa in sé, insomma, non sembra essere così tanto negativa in questo venerdì, ma è anche vero che forse potreste trovarvi a riflettere sul fatto che la vostra dolce metà sia, o meno, la persona giusta per voi.

Se così non fosse, forse, potreste trovarvi ad un bivio, ma occorre che riflettiate molto bene prima di prendere decisioni affrettate di cui vi pentirete.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 17 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, invece, ora come ora la produttività è piuttosto buona, ma al contempo voi non sembrate poter iniziare efficientemente nulla di buono.

Datevi da fare per stare dietro ai vostri vari piani e progetti, ma senza forzare il destino proponendo idee veramente poco vantaggiose.

Se volete cambiare lavoro, guardatevi attorno.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia, quello che avete attraversato fino a questo momento in questa settimana sembra essere stato decisamente impegnativo ed ostico, almeno stando a quanto letto da Paolo Fox. Vi sentite un po’ troppo sotto pressione, sia in amore che sul lavoro, e questo aumenta le possibilità che commettiate un qualche errore.

