Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Sagittario, occhio a cosa vi attende in amore in questa giornata di venerdì perché non sembrate veramente poter contare su alcun astro positivo.

Per qualche giorno occorre correre un pochino ai ripari, tenendo per voi alcune questioni che, invece, vorreste sollevare ed affrontare. Non godete dell’umore migliore per riuscirci e neppure il lavoro sembra soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 17 dicembre: amore

Occhio, insomma, soprattutto a quello che vi attende in amore in questa giornata di venerdì perché nei vostri piani astrali non si trova nessun pianeta positivo per questa sfera, cari Sagittario.

Voi che da tempo siete stabilmente impegnati, in particolare, è importante che vi mordiate la lingua per un paio di giorni ancora, evitando di sollevare questioni che non riuscirete ad affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 17 dicembre: lavoro

La giornata lavorativa che, invece, sembra aprirsi al vostro cospetto in questo venerdì sarà leggermente migliore, purché però vi mettiate in testa il fatto che non riuscirete a fare grandissime cose.

Potreste trovarvi davanti ad un accordo o ad un contratto, rifletteteci con cura perché non sembra essere così tanto bello come stanno cercando di farlo sembrare.

Le previsioni per la settimana del Sagittario

La vostra settimana, cari nati sotto il segno del Sagittario, non si sta rivelando così tanto soddisfacente da vivere. Nulla di troppo grave dovrebbe essere successo fino a questo momento, fortunatamente, ma le letture degli astri fatte da Paolo Fox indicano un ulteriore peggioramento generale da venerdì.

Alcune situazioni ripartiranno, siate pazienti.

