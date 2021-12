Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dello Scorpione! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di venerdì, cari Scorpione, sembra volervi far perdere un paio di quelle ottime influenze astrali che vi accompagnano da diversi giorni.

Nulla di troppo grave, non fasciatevi la testa prima del necessario, ma forse in amore dovrete far fronte ad un clima non così tanto sereno. Sul lavoro dei piccoli scontri imperverseranno attorno a voi, non val la pena prenderci parte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 17 dicembre: amore

Occhio, insomma, alla vostra vita amorosa in questa giornata di venerdì perché non tutto sembra andare esattamente per il meglio, carissimi Scorpione impegnati.

Certo, non dovrete affrontare litigi o delicate questioni, questo è vero, ma al contempo il clima che passa tra voi e il partner non è certamente dei migliori, meglio correre un pochino ai ripari per ora.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 17 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che si aprirà davanti a voi in questo venerdì, cari Scorpione, tutto dovrebbe procedere piuttosto tranquillamente, ma il clima attorno a voi non è così tanto bello.

Sembra che un paio di colleghi siano in lotta tra loro, e cercheranno di trascinarvi dentro perché prendiate posizione. Evitatelo, non ne ricaverese nulla di positivo.

Le previsioni per la settimana dello Scorpione

La vostra settimana, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione, sembra essere stata interessata da un bellissimo cielo che continuerà ad accompagnarvi almeno fino a domenica, sempre secondo le letture di Paolo Fox! Numerose sorprese potrebbero ancora arrivare nella vostra vita in queste ultime giornate, tenete gli occhi aperti che l’umore può migliorare!

