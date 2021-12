Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 17 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 17 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di venerdì, carissimi amici della Vergine, sembra essere piuttosto tranquilla sotto quasi tutti i punti di vista, anche se forse qualche rapida opposizione astrale dovrete fronteggiarla.

Vi troverete, in alcuni momenti, a vagare in qualche vecchio ricordo o questione negativa, che ormai dovreste aver superato. Non dateci troppo peso, finirebbe per rendervi nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 17 dicembre: amore

Occhio specialmente all’amore in questa giornata di venerdì perché sembra poter assumere pieghe piuttosto negative, carissimi Vergine impegnati stabilmente.

Lasciate nel passato le questioni che al passato appartengono, non porterebbe ad assolutamente nulla di buono affrontarle, se non un grosso e faticoso litigio, inconcludente, con la vostra dolce metà.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 17 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, in questa giornata di venerdì molto dipenderà da come affrontate la questione con la vostra dolce metà, cari Vergine. Se decideste di lasciare perdere, allora potreste essere concentrati il tanto che basta per concludere le classiche mansioni, mentre se in mattinate decideste di tirare fuori quella questione, allora sareste distratti e poco attenti, occhio.

Le previsioni per la settimana della Vergine

Cari amici nati sotto il segno della Vergine, la settimana che state agilmente attraversando si sta rivelando piuttosto bella, esattamente come avevano previsto le letture degli astri fatte da Paolo Fox! Forse in alcuni momenti vi siete trovati davanti alla necessità di fare un pochino di più, ma se aveste riconosciuto le occasioni del destino tutto avrebbe cambiato volto per voi!

