Un professore anticipazioni: su Rai1 due nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann. La trama

Serie TV - Fiction

Un professore torna per l’ultima volta in televisione in televisione su Rai1 per svelare le vicende del personaggio interpretato da Alessandro Gassmann. L’attore continua a vestire i panni del professore di filosofia Dante nell’appuntamento di giovedì 16 dicembre 2021 come sempre a partire dalle ore 21:30 circa mostrando in prima visione i due nuovi episodi dal titolo Rousseau e Nietzsche. I due grand pensatori forniranno al professore la possibilità di insegnare ai suoi ragazzi non solo lezioni scolastiche ma anche importanti lezioni di vita. Scopri la trama dei due episodi conclusivi della prima stagione in onda oggi in prima serata su Rai1.

Un professore: l’ultimo appuntamento con la fiction

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21:30 va in onda per l’ultima volta su Rai1 la fiction Un professore, dove Alessandro Gassmann veste nuovamente i panni di Dante Balestra. Il personaggio avrà di fronte per l’ultima volta gli alunni della sua amata classe e cercherà di consigliarli al meglio prima di salutarli.

Il sesto appuntamento con la prima stagione della fiction ripropone anche l’attrice Claudia Pandolfi, che veste i panni dell’affascinante Anita che sembra ormai essere riuscita a colpire il cuore del professore, nonostante le remore dell’uomo per il suo doloroso e difficile passato.

Un professore: le anticipazioni della trama dei due ultimi episodi in onda giovedì 16 dicembre

Il primo episodio di serata va in onda a partire dalle ore 21:25 circa ha il titolo di Rousseau. Dante ed Anita sono ormai vicinissimi dopo il bacio della scorsa puntata ma l’uomo deve ancora fare i conti con le sue difficoltà. Il suo passato resta sempre un argomento delicato e nonostante si sia riuscito ad aprire con la donna, Dante non riuscirà ancora a parlarne con Simone.

Poi i ragazzi dovranno fare i conti con quello che ha portato l’organizzazione della festa segreta per lo stesso Simone e così Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau ed il suo concetto di libertà. Il ragazzo poi dovrà chiarire con Manuel quanto successo dopo la festa quando i due si sono baciati.

Nietzsche è il titolo dell’ultimo appuntamento della prima stagione della fiction.

Manuel non ce la fa più a tenere in segreto il rapporto con Sbarra e confida a Dante non solo di aver lavorato per lui ma anche che il figlio Simone si è messo nei guai proprio con Sbarra che gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria.

Dante non prenderà benissimo la notizia e cercherà conforto in Anita, aprendosi in tutto e per tutto. Gli ultimi minuti della puntata ci porteranno poi a scoprire un evento tragico che coinvolge Simone e che porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita.