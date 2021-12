Grande Fratello Vip, confermata la puntata del venerdì a gennaio: Mediaset ci ripensa e rimanda la fiction

Grande Fratello

Niente stop per la puntata di venerdì a gennaio per il Grande Fratello Vip, come previsto inizialmente. Mediaset rimette mano ai palinsesti, ma ferma il reality per Sanremo

Il Grande Fratello Vip la spunta e viene confermata per gennaio la puntata del venerdì da Mediaset, che modifica i palinsesti. La rete decide infatti di fare una variazione, ritardando l’uscita della fiction Più forti del destino. Il reality di Alfonso Signorini continua a macinare ascolti, arrivando al 23.5% di share nella serata di lunedì 13 dicembre, battuto solo dalla serie Blanca su Rai1. Per questo successo sarebbe arrivata la decisione di evitare lo spostamento al giovedì, almeno per il momento. Più temuta, forse, la concorrenza di Sanremo e per la settimana del Festival anche il Grande Fratello Vip si ferma.

Il Grande Fratello Vip rimane al venerdì per gennaio

Lo comunica Mediaset con una variazione nella programmazione per gennaio. Il Grande Fratello Vip, che durerà fino al 14 marzo 2022, continuerà la messa in onda nei venerdì 14, 21 e 28 gennaio, mentre Più forti del destino si sposta a marzo. Scongiurato per il momento il trasloco al giovedì previsto inizialmente, con una puntata a settimana. I numeri del GF Vip, d’altronde, sono buoni, tanto che lo scorso venerdì 10 dicembre ha dominato la serata con il 19,2% di share.

Mediaset, a Natale va in ferie anche il reality

Il reality andrà in vacanza per le festività natalizie, con lo stop il 24 e il 31 dicembre e riprenderà dopo il 6 gennaio. Al posto di Alfonso Signorini arriva Federica Panicucci, con i concerti che verranno trasmessi da Canale 5.

Le dirette continueranno su Mediaset Extra, dove sarà possibile vedere il Natale e Capodanno dei Vipponi, almeno quelli che rimarranno nella Casa, ricco di sorprese.

Sembra che i concorrenti potranno contattare le loro famiglie, mentre metteranno in scena un concerto di Natale con tanto di presepe.

Grande Fratello Vip si ferma a febbraio: paura di Sanremo?

Diverso il registro per quanto riguarda la prima settimana di febbraio, quando esordirà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il Grande Fratello Vip, che secondo le previsioni verrà spostato al giovedì, si fermerà infatti il 3 febbraio, serata in concomitanza con il Festival di Amadeus, e al suo posto è previsto un film. Sanremo, in fondo, è l’evento televisivo dell’anno e per quella settimana tutta l’attenzione verrà catalizzata dall’Ariston, con i Big in gara che quest’anno saranno esplosivi.