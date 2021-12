Oroscopo Paolo Fox Leone domani 18 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 18 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi Leone, la giornata che sta per aprirsi al vostro cospetto in questo sabato sembra essere piuttosto tranquilla, specialmente se parlassimo di amore e relazioni.

Nel caso in cui la vostra relazione fosse in crisi e non aveste trovato una soluzione, questo fine settimana sarà fondamentale perché ci riusciate, datevi solamente molto da fare. Sul lavoro calma, la stanchezza si fa sentire.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 18 dicembre: amore

Tutto tranquillo, insomma, in amore nel corso di questa giornata di sabato, soprattutto per voi amici single Leone, ma anche nel caso in cui abbiate una relazione solida e tranquilla!

Mentre, se aveste recentemente attraversato una crisi e non l’aveste ancora risolta, queste due giornate vi forniranno le occasioni migliori per riuscirci, datevi solamente molto da fare, forza!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 18 dicembre: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa che dovrebbe attendervi alle porte di questo sabato, cari Leone, tutto dovrebbe scorrere in maniera piuttosto liscia e tranquilla!

Tuttavia, nel frattempo occorre che facciate le cose con la doverosa calma, senza correre, perché seppur Marte sia ancora con voi iniziate ad avvertire un grosso contraccolpo da questa settimana.

Le previsioni per la settimana del Leone

Voi amici nati sotto il segno del Leone dovreste star attraversando una settimana decisamente positiva che sta ormai giungendo al suo termine. Marte è stato un aiuto fondamentale e, secondo le letture di Paolo Fox, non dovrebbe ancora avervi abbandonati, continuando a garantirvi delle grandi energie e un’ottima voglia di impegnarvi sul lavoro!

Amore sempre tranquillo!

