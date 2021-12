Chiara Ferragni e Fedez in strada dopo il terremoto a Milano: “Che paura”. L’attacco di Selvaggia Lucarelli

Gossip

Chiara Ferragni e Fedez sarebbe stati molto spaventati dal terremoto che si è sentito a Milano, tanto da fuggire in strada. A non empatizzare troppo con la coppia è Selvaggia Lucarelli.

La scossa di terremoto che ha colpito la Lombardia si è sentita distintamente anche a Milano, dove tra gli illustri inquilini di Citylife scesi in strada ci sono stati anche Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper e l’imprenditrice hanno raccontato gli eventi su Instagram, e condiviso Storie mentre attendevano di poter tornare in sicurezza nel loro appartamento. Tra chi ha commentato quanto accaduto alla coppia d’oro dei social anche Selvaggia Lucarelli, che ironizza sulla descrizione del momento di Chiara Ferragni. La giornalista inoltre risponde a delle Storie in cui la protagonista del reality The Ferragnez indicava come unica persona a cui non è piaciuta la serie quella che la critica da anni, che a quanto pare sarebbe proprio Lucarelli.

Chiara Ferragni e Fedez in strada a Milano dopo la scossa di terremoto

Un risveglio brusco quello del sabato mattina di Milano, dove una scossa di terremoto con epicentro in provincia di Bergamo è stata avvertita distintamente dagli abitanti del capoluogo meneghino. Tra questi anche Chiara Ferragni e Fedez, che hanno raccontato la vicenda e la paura vissuta su Instagram.

La coppia, sentito il terremoto, ha afferrato al volo la loro bulldog francese Matilda ed è uscita in tutta fretta da casa.

“Ho sentito questa mega mega scossa e c’era anche Fede in casa, allora siamo corsi giù con la Mati in braccio per le scale“, racconta l’imprenditrice, “I bambini erano dai nonni. Mai sentito una cosa del genere a Milano“. Passata la paura, Chiara Ferragni non si è fatta rovinare il week end, ed è uscita a godersi l’atmosfera natalizia testimoniata, come sempre, su Instagram.

Ironia Instagram di Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni: “Mi uccide”

Tra coloro che hanno seguito le vicissitudini della coppia c’è anche Selvaggia Lucarelli, che pare non aver empatizzato troppo con lo spavento raccontato dai Ferragnez.

La giornalista ha commentato la Storia Instagram di Chiara Ferragni con un ironico “Con mega anziché super mi uccide“, e anche su Twitter ha condiviso la sua reazione sugli articoli in merito alla vicenda.

“Cosa sto leggendo“, ha twittato Selvaggia Lucarelli, che evidentemente ha qualcosa da ridire sullo spazio mediatico riservato all’influencer. Non sono pochi però a commentare che sembra che l’opinionista non perda occasione di fare polemica, sulla scia anche di quanto dichiarato da Morgan su Lucarelli che vivrebbe “di questo“.

Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni: dissapori di lunga data?

La reazione della giornalista arriva dopo un altro apparente contrasto.

Chiara Ferragni, su Instagram, sta condividendo le reazioni positive all’uscita della serie reality sulla sua famiglia, The Ferragnez, e in una Storia ha commentato: “Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009“.

A quanto pare qualcuno ha pensato che la persona citata dall’imprenditrice sia proprio Selvaggia Lucarelli, a cui è stato chiesto in un messaggio se si stesse parlando di lei.

La giornalista ha semplicemente condiviso la domanda commentando “Scary“, ironizzando sull’uso smodato degli anglismi di Chiara Ferragni.

Lucarelli ha poi pubblicato un lungo post in cui attacca ulteriormente sulla questione. “La prima considerazione è: dice ‘tutti’ così come Salvini dice ‘gli italiani’. Seconda considerazione: ‘la persona’ o non la consideri o, se la consideri come sembra, ne scrivi il nome, non fai il pizzino come gli adolescenti e i capi gang. Terzo: ‘scrivere male di qualcuno’, in italiano, si dice criticare o recensire“, scrive Selvaggia Lucarelli.

Insomma, tra le due sembra non esserci molta simpatia, e non è bastata una scossa di terremoto per decretare una tregua.