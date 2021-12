Gru crolla a Torino, tre operai morti: si indaga sulle cause dell’incidente, lutto cittadino per i funerali

Cronaca Italia

Il crollo della gru a Torino ha causato la morte di tre operai, per cui nel giorno dei funerali è stato indetto il lutto cittadino. Ancora poco chiare le cause della tragedia.

La tragedia che ha sconvolto Torino, dove una gru di un cantiere edile è crollata uccidendo tre operai e provocando due feriti, rimane al centro dello sconcerto dell’opinione pubblica, riaprendo la ferita mai chiusa delle morti sul lavoro. Le indagini sull’incidente stanno cercando di portare alla luce cosa abbia causato il crollo, con i Vigili del Fuoco a lavoro sul luogo dove è accaduto il fatto, nel quartiere Nizza Millefonti. La città ha indetto il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime, non ancora noto.

Torino, lutto cittadino per i tre operai morti nel crollo della gru

L’incidente avvenuto ieri in via Genova, dove tre operai sono morti a seguito del crollo di una gru che veniva montata per dei lavori di ristrutturazione in un palazzo, ha scosso profondamente Torino.

Le vittime sono Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, e Filippo Falotico, 25 anni, i primi due di origine lombarda mentre il più giovane era torinese.

Il primo cittadino Stefano Lo Russo ha annunciato che “in occasione dei funerali di Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio per la loro tragica scomparsa e di commossa partecipazione dell’intera comunità torinese.

Si disporrà l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali“.

Il sindaco ricorda come la città sia un simbolo del lavoro, anche a caro prezzo, con la tragedia della ThyssenKrupp nel 2007 che ha segnato profondamente la sensibilità di Torino per gli incidenti sul lavoro. “La questione sicurezza continua a essere una vera emergenza“, commenta Lo Russo, “Le leggi in molti casi non sono del tutto sufficienti.

E i controlli inevitabilmente vanno rafforzati in questa fase“.

L’inchiesta per omicidio colposo e le ipotesi sull’incidente

Mentre si vive il cordoglio per queste perdite, si continua a indagare sulle cause dell’incidente. Secondo i primi rilevamenti, il crollo sarebbe avvenuto mentre si finiva di montare la gru ma non è chiaro con quali dinamiche. Le gru presenti sul posto erano due, quella da montaggio e quella che sarebbe stata usata per i lavori, la seconda crollata a terra. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha sentito gli operai presenti nel cantiere.

Le possibile cause, come detto, sono ora al vaglio, ma non si esclude che possa essere stato un cedimento della strada asfaltata sottostante, o che a cedere sia stato uno dei bracci delle due gru. Vigili del Fuoco e Polizia Municipale hanno chiuso l’area e utilizzato un drone per riprendere la zona dall’altro alla ricerca di ulteriori dettagli utili.

I testimoni del crollo della gru: “È stato tremendo”

Sono tantissimi gli abitanti e commercianti della zona che sono stati testimoni del terribile incidente, alcuni anche riportando ferite. Il Corriere della Sera ha raccolto le testimonianze di alcune persone che si trovavano sul luogo devastato del crollo della gru e che ne sono uscite fortunatamente illese.

“Fosse successo durante un giorno feriale avremmo contato decine di vittime“, racconta il proprietario di un bar che ha soccorso una donna ferita, “Sentivo urlare dall’alto, ho alzato gli occhi e la gru ondeggiava, come se ci fosse una tempesta, ma non tirava un alito di vento. C’erano due persone che cercavano disperatamente di non cadere nel vuoto, ma non ce l’hanno fatta e sono precipitati giù. È stato terribile“.

Alcuni hanno provato a soccorrere gli operai a terra, rendendosi conto poco dopo che non ci sarebbe stata risposta.

Un’altra titolare di un bar ha raccontato al quotidiano che i lavoratori avevano fatto colazione da lei nei giorni precedenti: “Erano contenti perché il turno di lavoro sarebbe finito presto e invece adesso non ci sono più. È orribile“.