Fedez commenta la sua esibizione ad Amici 2021: “Mi sto vergognando tantissimo”, le spiegazioni del cantante

TV e Spettacolo

Fedez colleziona successi uno dopo l’altro. Il suo nuovo disco sta scalando le vette delle classifiche e, da poco, il rapper è protagonista anche di una docuserie: The Ferragnez. Il programma di Prime Video, racconta la vita della famosa coppia e delle loro famiglie. Inoltre, i due influencer vengono filmati anche durante le loro sedute di terapia di coppia.

Fedez è stato protagonista anche di alcuni importanti gesti di solidarietà. Il rapper e la moglie hanno effettuato, infatti, un’ingente offerta per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, durante il lockdown.

Di recente, il rapper ha effettuato una donazione anche ad Amici di Tog.

Il rapper è stato protagonista anche della puntata del 19 dicembre di Amici 2021. Fedez ha commentato la sua performance attraverso delle storie pubblicate sul suo account Instagram.

Fedez e la sua performance di danza ad Amici 2021

Fedez è stato protagonista ad Amici 2021, della puntata del 19 dicembre. Il cantante ha presentato al pubblico una sua hit e ha accennato dei passi di danza, che aveva provato con due professionisti del talent show: “Grazie ad Andrea e Sebastian per la pazienza“.

Il rapper ha seguito la messa in onda della sua performance, direttamente da casa, commentando via Instagram story: “Oggi è il grande giorno... Sta parlando di me Maria… Sono io... Maria ha detto vediamo Federico ballare… Il momento“.

Il rapper ha eseguito la coreografia, creata per lui, con gli allievi della scuola, ma ha sbagliato i passi. Fedez ha commentato così la sua performance: “Mi sto vergognando tantissimo raga, oh mio Dio raga, ok ero partito bene… Mi sono perso… Il finale spaccava… Che professionista“.

Fedez, dopo Amici, scherza su Justin Bieber

Fedez è stato ospite dell’ultima puntata di Amici 2021.

Per il rapper è stata creata una coreografia, ma Fedez ha sbagliato i passi.

In una storia sul suo account Instagram, Fedez ha svelato l’elemento che l’avrebbe fatto sbagliare: “A mia discolpa volevo dire una cosa. Uno ho dimenticato tutti i passi, ho dovuto fare il giudice, mi sono dimenticato tutto… A metà passettino dovevo anche cantare… Avevo il microfono quello così non quello che usa Justin Bieber. Il problema è che non avevo il microfono quello che usa Justin Bieber, sennò sarebbe venuta bene“.

La moglie Chiara Ferragni ha commentato, anche lei, l’esibizione del marito con una storia su Instagram, in cui è protagonista anche il figlio della coppia: “Leo fa vedere come si balla“.