Blanca anticipazioni: la trama del sesto appuntamento di martedì 21 dicembre 2021 in onda su Rai1

Serie TV - Fiction

A solo un giorno di distanza torna in onda su Rai1 la sorprendente serie tv Blanca. Il nuovo appuntamento si tiene infatti solo un giorno dopo quello visto ieri e ci mostrerà il gran finale della sua prima stagione. Va in onda su Rai1 oggi martedì 21 dicembre 2021 a partire coma sempre dalle ore 21:20 la sesta ed ultima puntata dal titolo Tornando a casa. La protagonista Blanca si mostrerà in azione per l’ultima volta ormai ad un passo dal subire una triste sorpresa. La trama completa dell’episodio.

Blanca: il sesto ed ultimo appuntamento con la fiction

Blanca torna in televisione per l’ultima volta per svelare il suo gran finale di stagione.

L’attrice Maria Chiara Giannetta è infatti pronta a mostrarsi nei panni della protagonista per l’ultima volta nel sesto ed ultimo appuntamento con la serie tv. Il pubblico di Rai1 si prepara dunque a godere dell’ultima puntata questa sera martedì 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa sempre su Rai1.

Il personaggio di Blanca sarà accompagnato per l’ultima volta dagli altri personaggi interpretati dagli apprezzati attori Gualtiero Burzi, Enzo Paci, Giuseppe Zeno tutti guidati sotto la regia sapiente di Jan Maria Michelini, che ha saputo rendere al meglio le vicende tratte dal libro omonimo di Patrizia Rinaldi.

Blanca: le anticipazioni della trama della sesta ed ultima puntata

Nell’ultimo episodio di stagione dal titolo Tornando a casa la nostra amata protagonista sarà messa veramente a dura prova tra l’ultimo caso da risolvere, intricato e delicato come pochi, e la sua vita che verrà messa in serio pericolo.

Nell’ultimo appuntamento molti nodi verranno al pettine con l’intreccio del suo passato doloroso condito dalla morte della sorella ed una nuova indagine che lo riporta a galla.

Blanca si trova infatti ad indagare la interessa molto da vicino perché dovrà occuparsi di Carmine Russo, il padre di Sebastiano, che non è niente altro che il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. Il passato che torna a galla non la lascerà tranquilla ed anzi le farà abbassare la guardia di fronte ad una trappola pericolosa che l’attende ormai da tempo e metterà la sua salute in grande pericolo.