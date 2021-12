Maria De Filippi commenta l’atteggiamento di Gemma Galgani: “Sei piena d’ardore”. Commento puntata 21 dicembre

Uomini e Donne

Maria De Filippi conduce Uomini e Donne da più di un decennio. Ma l’amatissima conduttrice televisiva, raramente interviene con la sua opinione personale nelle vicende amorose dei protagonisti del parterre del dating show.

Ultimamente, però, Maria De Filippi ha fatto sentire la sua voce in due diverse situazioni. La conduttrice ha attaccato Ciprian Aftim dopo la scelta repentina della tronista Andrea Nicole Conte. Ma anche con il Cavaliere Luigi, Maria De Filippi, è stata piuttosto diretta.

Nella puntata del 21 dicembre del dating show, Maria De Filippi ha detto la sua sulle emozioni provate da Gemma Galgani.

Gemma Galgani ha aperto la puntata del 21 dicembre, come da prassi. La Dama torinese ci ha regalato, anche oggi, la solita mezz’oretta di noia. La sua conoscenza con Leonardo Bozzetti sembra già destinata a morire. Il Cavaliere la bacia solo in presenza di telecamere e lei si professa presa, ma sembra tutto più che altro una recita. Maria De Filippi, invece, crede al trasporto della Dama: “Sei piena d’ardore, di passione… Come mai non è salito?

”.

Oltre il solito racconto delle ultime uscite tra i due, in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per la Dama torinese: Stefano. Questo nuovo fattore avrebbe potuto creare un po’ di scompiglio, ma la noia ha continuato a regnare sovrana. Anche quando Leonardo Bozzetti ha praticamente vietato a Gemma Galgani d’uscire con il nuovo arrivato.

Il cavaliere è riuscito nel suo intento, Stefano è stato rimandato a casa e Tina Cipollari ha commentato: “Ricatto”.

Marika Geraci e Armando Incarnato: audio si o audio no?

Attendevamo tutti con impazienza la promessa registrazione nascosta di una telefonata tra Marika Geraci e Armando Incarnato, ma non avremo questa gioia.

La Dama siciliana, infatti, ci ha ripensato e ha deciso di non dare il consenso alla divulgazione dell’audio incriminato.

Inutile che Armando Incarnato e gli opinionisti abbiano incalzato la Dama a concedere la trasmissione, l’audio non verrà mandato in onda. Mai una gioia!