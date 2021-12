Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Bilancia! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici della Bilancia, occhio a questa giornata di mercoledì perché non sembra essere esattamente ottima con quella Luna opposta, unita anche a Venere e Mercurio.

Meglio stare attenti soprattutto al lavoro, risucchierà tutte le vostre energie rendendo decisamente impegnativo ogni vostro sforzo. Amore in calo, cercate di pensare anche un po’ al partner.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 22 dicembre: amore

La giornata amorosa che, insomma, vi attende alle porte di questo mercoledì, cari amici della Bilancia, sembra essere piuttosto sottotono.

In realtà, nessun particolare astro negativo dovrebbe colpire questa sfera, ma comunque voi sembrate ignorare leggermente il partner a causa del lavoro. Evitatelo o non farete altro che indisporre il partner, che non sentirà ragioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 22 dicembre: lavoro

La giornata lavorativa, invece, sembra attendervi con un clima decisamente poco sereno. Tutti quei pianeti opposti non possono che ridurre notevolmente le vostre energie, finendo anche per rendervi poco attenti a quello che succede.

Cercate di rimanere concentrati, non fatevi trascinare da questioni futili e, soprattutto, continuate sempre ad impegnarvi.

Le previsioni per la settimana della Bilancia

Amici nati sotto il segno della Bilancia, occhio alla vostra settimana perché non sembrate veramente poter godere di alcuna grande opportunità amorosa, campo piuttosto sottotono secondo le letture di Paolo Fox. State attenti anche alle discussioni su questioni economiche, meglio evitare le spese che ora come ora non siete al massimo delle vostre economie.

