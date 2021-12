Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Capricorno! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Questa giornata di mercoledì, cari amici del Capricorno, sembra presentarvi la fastidiosa opposizione della Luna, che continuerà a far sorgere disguidi, contrasti ed inutili litigi nella vostra vita.

Potete risolverli, però, ed occorre farlo prima di Natale per trascorrere delle festività felici. Le discussioni che vi interessato sembrano richiedere una grande diplomazia, che non vi manca!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 22 dicembre: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra poter essere ancora interessata da qualche fastidioso litigio con il vostro partner stabile, cari amici del Capricorno impegnati.

Potete, però, almeno riuscire ad evitarli, o quanto meno risolverli! Non lasciatevi prendere dal nervosismo e tutto andrà al meglio. Amici single, poche occasioni attendono voi, non sperateci troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 22 dicembre: lavoro

Quello che, invece, vi attende alle porte di questa giornata lavorativa di mercoledì non sembra essere né positivo, né negativo.

Non si tratta di un aspetto di cui dovreste veramente preoccuparvi, basta provare a passare un pochino inosservati, limitando la vostra azione al minimo indispensabile.

Presto tutto migliorerà, ma per ora non sperateci troppo.

Le previsioni per la settimana del Capricorno

Carissimi nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana natalizia sembrerebbe essere colpita da qualche piccolo disguido con la vostra dolce metà, ma potete impegnarvi per riuscire almeno ad evitarli! Sul lavoro, in particolare, occorre prestare molta attenzione ed applicare la giusta cautela, almeno stando alle letture fatte da Paolo Fox.

Amore in crescita in questo periodo!

