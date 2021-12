Oroscopo Paolo Fox Leone domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La giornata che si aprirà al vostro cospetto in questo mercoledì sembra essere veramente ottima, con una meravigliosa Luna dalla vostra parte a sorreggervi!

Occhio, cari Leone, solamente a non sottovalutare le possibili situazioni problematiche che potrebbero interessarvi in giornata, meglio darci il giusto peso e, soprattutto, fare il possibile per risolverle senza ripercussioni!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 dicembre: amore

La giornata amorosa che si aprirà per voi in questo mercoledì, insomma, sembra essere veramente ottima, carissimi amici del Leone!

Specialmente se foste stabilmente impegnati potreste riuscire ad ottenere ciò che da troppo tempo inseguite, e se foste innamorati allora sappiate che non è implausibile che la persona ricambi i vostri ottimi sentimenti, provateci!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 22 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la vita professionale e lavorativa, carissimi amici del Leone, tutto dovrebbe procede piuttosto spedito! Delle importanti soddisfazioni potrebbero attendervi, forse in giornata o forse comunque prima del Natale, ma ovviamente dovete darvi ancora un pochino da fare!

Se aveste in ballo un problema, potreste risolverlo con il giusto impegno!

Le previsioni per la settimana del Leone

Carissimi amici nati sotto il segno del Leone, quella che sembra aprirsi al vostro cospetto sarà una settimana natalizia piuttosto bella! In particolare, se guardassimo all’amore, le occasioni sarebbero veramente tantissime, una migliore delle altre, e secondo Paolo Fox potrebbero condurre voi single direttamente a ciò che da tempo cercate!

Occhio alla stanchezza, però.

