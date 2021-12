Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 22 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 22 dicembre. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Sagittario! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Amici del Sagittario, dopo un periodo amoroso piuttosto teso e litigioso, nel corso di questo mercoledì gli astri sembrano volervi garantire l’opportunità di recuperare un pochino.

Sarà un lungo percorso e non dovete affrettare i tempi, ma il clima che avvertite è veramente bello! Mentre, in amore forse c’è un pochino di freddezza, provate a parlarne con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 22 dicembre: amore

La giornata amorosa che sembra attendervi alle porte di questo mercoledì sarà piuttosto sottotono, ma va anche detto che è meglio non litigare carissimi amici del Sagittario.

Non ha senso litigare perché avvertite una leggera distanza con il partner, sarebbe meglio parlarne con calma e trovare una buona soluzione, senza stress, nervosismo e rabbia!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario, 22 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, carissimi amici del Sagittario, sembra necessario che diate il massimo per recuperare un pochino di terreno dopo un periodo complesso e lungo.

Non aspettatevi di raggiungere il successo in queste ore, ma neppure in queste giornate. Arriverà senz’altro, ma a tempo debito e, soprattutto, solo se non forzaste la mano al destino.

Le previsioni per la settimana del Sagittario

Questa vostra nuova settimana che vi condurrà ad un sereno Natale sembra essere veramente stancante. Le energie sono veramente poche per voi, carissimi nati sotto il Sagittario, e l’invito che gli astri vi fanno è quello di non esagerare in nessun campo, lavoro sopra a tutti gli altri.

Verso giovedì, secondo le letture di Paolo Fox, vi attende una qualche offerta lavorativa!

