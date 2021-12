Mare fuori 2: il sesto ed ultimo appuntamento in onda su Rai2. Le anticipazioni sul finale di stagione

Serie TV - Fiction

Mercoledì 22 dicembre 2021 su Rai2 va in onda l’ultimo attesissimo appuntamento con le vicende di Mare Fuori – Seconda stagione. L’apprezzata serie tv è pronta a svelare il suo gran finale in una puntata imperdibile che mostrerà come si chiuderanno gli archi narrativi dei ragazzi del famoso Istituto Penitenziario Minorile di Napoli gestito dal personaggio interpretato dall’attrice Carolina Crescentini. Carmine è alle prese con la sua sete di vendetta, O’Chiattill deve fermare Naditza dal suo matrimonio con il cugino, Eduardo vorrebbe evadere e chi più ne ha più ne metta.

Come si concluderà la seconda stagione?

Prima di scoprirlo questa oggi in prima serata su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa, le anticipazioni delle trame degli ultimi due episodi dal titolo di Colpevole d’innocenza e Il punto di rottura.

Mare fuori – Seconda stagione: mercoledì 22 dicembre 2021 il gran finale di stagione

Mare fuori si appresta a svelare il suo gran finale nell’appuntamento in onda oggi mercoledì 22 dicembre 2021 ovviamente su Rai2, con la sesta e penultima puntata della sua Seconda stagione.

A partire dalle ore 21:30 vedremo i ragazzi dove li avevamo lasciati settimana scorsa, quando Carmine era riuscito ad avvicinarsi a Pirucchio tanto da sorprenderlo per ammazzarlo mentre il vero colpevole Totò svelava all’amico Edoardo quanto fatto a Nina.

Tornano per l’ultima volta volta gli amati attori Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani e l’astro nascente delle fiction italiane Nicolas Maupas, in onda anche su Rai1 al fianco di Alessandro Gassman in Un professore.

Mare fuori – Seconda stagione: le anticipazioni dei due ultimi episodi

Il primo episodio di serata ha il titolo di Colpevole d’innocenza e ci mostrerà Carmine faccia a faccia con Pirucchio.

Il marito di Nina sarà ad un passo dall’ammazzarlo ma preso da crisi di coscienza non riesce ad uccidere quello che secondo lui è il colpevole dell’omicidio della giovane moglie. Massimo scopre intanto che il vero colpevole non è lui e che si tratta di Totò e decide di occuparsene. Filippo e Carmine messi non vogliono più restare in cella perché vogliono sistemare le loro situazioni al di fuori del carcere e decidono di fuggire sfruttando il piano organizzato per Edoardo anche se non sanno che dietro il contorto piano c’è Wanda Di Salvo che vuole togliere di mezzo proprio Edoardo.

Così i due si metteranno in serio pericolo di vita.

Il punto di rottura è il titolo del secondo episodio di che ci mostrerà se Filippo e Carmine saranno in grado di scampare all’esecuzione destinata ad Edoardo. I due hanno infatti bisogno di corrono a fermare il matrimonio di Naditza e per farlo ricorreranno a qualsiasi mossa. Intanto Rosa, la sorella dello scomparso Ciro, entra in carcere per rivelare ad Edoardo che Mimmo che credeva un fratello è invece un infame che lo ha tradito consegnandolo alla Di Salvo.

La ragazza avrà anche uno scontro con Carmine. Cardiotrap deve fare i conti con il passato di Gemma dove è sempre più presente Fabio mentre Tra Kubra e Pino sembra scattare l’amore, con suo padre Beppe a girarle intorno ed a osservare.