Occhio a questo segno zodiacale: testardo e scontroso, può rendere la vita un vero incubo. In compenso è molto leale

Oroscopo

Il Capricorno è un segno di Terra, che si differenzia dagli altri segni dello zodiaco per essere prudente, cauto e paziente che tende a mantenere le distanze con tutti. È dotato di una straordinaria capacità di concentrazione, la ragione è il fulcro delle sue scelte.

Le date di riferimento per chi nasce sotto questo segno sono dal 22 dicembre al 19 gennaio. Saturno è l’astro che governa la riflessione, la prudenza e l’analisi ed incoraggia ad essere saggi. Spesso i Capricorno sono più maturi per l’età che dimostrano, infatti possiedono un senso della logica spiazzante che analizza ogni azione.

Leggi l’oroscopo di domani, segno per segno.

Il decimo segno dello Zodiaco: determinazione, rigidità e timore

I Capricorno si prefissano un obiettivo con lo scopo di raggiungerlo, non c’è ostacolo che li possa fermare. Spesso possono apparire come rigidi ed esigenti, ma la rigidità è applicata a se stessi, a causa della forte insicurezza di “Non essere abbastanza” che nascondono agli altri. I nati sotto questo segno reagiscono in due modi: alcuni si mostrano forti, solidi e freddi, di solito mirano ad ottenere risultati importanti per dare dimostrazione di essere abbastanza; altri scelgono di giocare a stare il più possibile al riparo dalle sfide per il timore di non vincere, non sfruttano i talenti che possiedono.

Quanto sei attraente? Lo dice il tuo segno zodiacale, ecco i 5 irresistibili secondo le stelle.

I pregi e i difetti del Capricorno

Questo segno è definito il più scontroso dello zodiaco dato che ha difficoltà ad accettare e tollerare le diversità altrui, oltre che ad imporre con forza la sua idea.

Nonostante questo difetto, il Capricorno è molto leale, quando si impegna con qualcuno, lo fa per davvero. Non è un segno che tradisce mai la parola data, è sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno.

Come il Toro e la Vergine è affezionato alla famiglia e agli amici, il perfetto autocontrollo e l’essere testardo lo aiuta a diventare leader o dirigente capaci.

Come funziona una relazione con il Capricorno

I Capricorno amano la stabilità, di solito intraprendono una relazione quando riescono a sentirsi totalmente in confidenza. Il partner deve essere una persona decisa, ambiziosa e un po’ fredda al primo impatto. Non sceglie mai persone esuberanti e indecise, ma stabili e con i piedi per terra. L’oroscopo stabilisce che il Capricorno è compatibile con Cancro, Vergine e Toro.

Coloro che sono nati sotto questo segno, non si lasciano spesso andare con facilità ai sentimenti, ma questo non significa che non provino nulla. In una relazione sanno essere passionali, anche se utilizzano la ragione per valutare sempre quali possono essere i risvolti pratici. Sono fedeli e attenti al partner, anche se ritengono di doversi ritagliare del tempo per sé.