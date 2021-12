Oroscopo 2022: le previsioni per l’anno segno per segno, amore, lavoro e salute

Oroscopo

Scopri l'oroscopo del 2022. Amore, lavoro, salute, benessere e tanto altro ancora, segno per segno in base alle letture degli astri dell’anno

Oroscopo del 2022. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale per l’anno 2022? Fatti consigliare su amore, lavoro, salute, fortuna e tanto altro ancora, dalle letture degli astri che interesseranno il tuo cielo per tutto l’arco dei prossimi 365 giorni! Leggi anche le previsioni per il 2022 di:

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Oroscopo 2022 Ariete

Questo, per voi carissimi amici dell’Ariete, sembra essere veramente un anno importante, specialmente se per il lavoro che vivrà degli ottimi momenti di gloria!

Forse, per molti di voi, l’estate potrebbe addirittura portare un importante cambio di lavoro, con delle notevoli ripercussioni anche sotto il piano economico! L’influenza di Giove su questo anno permetterà anche la realizzazione di un vostro storico sogno d’amore!

Oroscopo 2022 Toro

Amici nati sotto il segno del Toro, nel corso di questo meraviglioso anno avrete dalla vostra parte, in moltissime occasioni, un bellissimo Urano che vi guiderà verso le decisioni migliori per il vostro futuro! Le sorprese in amore saranno veramente moltissime in parecchie momenti, tra nuovi amori rapidissimi ed emozioni irripetibili!

L’inizio dell’estate dovrebbe portare anche delle notevoli fortune nella vostra vita!

Oroscopo 2022 Gemelli

Il 2022 per voi, cari amici dei Gemelli, sarà l’anno delle opportunità, vere, concrete ed emozionanti, ovviamente! Il lavoro ripaga sempre, e sapete di aver veramente dato il massimo di voi stessi, qualsiasi sia stata la sfida che il destino vi ha posto davanti! Saturno sarà il vostro pianeta guida per quest’anno, lasciatevi guidare dalla sua concretezza, sarà fondamentale per rendervi sicuri in voi stessi anche in amore, che non passerà sicuramente in secondo piano!

Oroscopo 2022 Cancro

Occhio all’inizio del 2022 perché sembra presentarvi qualche mese leggermente sottotono ed impegnativo, carissimi nati sotto il segno del Cancro, ma non preoccupatevi perché ingranerà piuttosto velocemente! Giove sarà importantissimo per realizzare quei bei progetti amorosi che da tempo coltivate e curate nei minimi dettagli, e proprio nella sfera relazionale vivrete i maggiori cambiamenti che l’anno vi riserva!

Oroscopo 2022 Leone

Amici del Leone, il 2022 inizierà con una notevole stanchezza che continuerà a gravare sulle vostre spalle per un po’ di tempo, ma siate solamente pazienti, ed ovviamente riposate il più possibile!

A giugno avete nuovamente modo di sfoderare l’interezza delle vostre enormi energie, riconoscendovi nei combattenti che sapete di essere! Sappiate sfruttare i trampolini che Giove vi regalerà, la seconda parte dell’anno sarà importantissima per l’amore!

Oroscopo 2022 Vergine

Carissimi amici della Vergine, questo nuovo anno sembra voler mettere a dura prova la vostra calma e pazienza, specialmente nei primi mesi. Non preoccupatevi, perché il 2022 sembra essere, comunque, un anno veramente molto bello, ma turbolento quel tanto che piace a voi per sentirvi vivi!

Lasciatevi un pochino alle spalle il pessimismo, da giugno si riparte a gonfie vele, specialmente in amore, ed anche per voi amici single!

Oroscopo 2022 Bilancia

Il 2022 sembra configurarsi come un anno decisamente interessante per voi amici della Bilancia, con Saturno pronto a sostenervi ed aiutarvi in pressoché qualsiasi grande passo che vi attende! Avrete solamente bisogno di ristabilire un pochino il contatto con voi stessi e, soprattutto, con le persone che vi circondano, partner da un lato, famigliari ed amici dall’altro.

Maggio sembra regalarvi una notevole occasione economica, oppure forse lavorativa!

Oroscopo 2022 Scorpione

Un inizio di anno veramente con il botto per voi carissimi nati sotto il segno dello Scorpione che fino almeno a maggio sarete veramente ricoperti di ogni tipo di occasione! Potrete risolvere qualsiasi cosa vi renda irrequieti, ma ricordatevi anche che spesso la scelta migliore è voltare pagina per scoprire cosa riserva quella successiva! Giove sarà il vostro aiuto migliore per rimettere in ordine da capo a coda la vostra vita!

Oroscopo 2022 Sagittario

Avete un sogno e sapete di esserci ormai vicinissimi, cari amici del Sagittario?!

Allora preparatevi, perché il 2022 ve lo farà certamente raggiungere nel corso dei primi mesi! Sapete che l’importante è agire, sempre, e Giove vi spingerà verso le strade migliori, aiutandovi a realizzare piano piano ogni cosa vi siate posti in mente! Non preoccupatevi che anche l’amore vivrà le sue bellissime emozioni, ma soprattutto a partire dell’estate!

Oroscopo 2022 Capricorno

Carissimi Capricorno, l’inizio del 2022 vi metterà veramente sotto i riflettori della fortuna! L’amore, soprattutto, vivrà dei momenti veramente emozionanti ed importanti, perché Venere è con voi e sembra strizzarvi l’occhio per tutto l’anno! Non temete, però, perché questo sarà anche l’anno della ripresa lavorativa, e di quella economica ovviamente, e verso settembre qualche importante novità potrebbe guidarvi ad un futuro inaspettato!

Oroscopo 2022 Acquario

Amici nati sotto il segno dell’Acquario, occhio ai primissimi momenti di questo 2022 perché sembrate poter vivere un repentino calo emotivo, ma non dovete mettere a rischio la vostra fiducia dubitando di voi stessi. Rialzatevi, impegnatevi e vedrete che il destino vi sorriderà sicuramente! Sapete di poter fare qualsiasi cosa e che l’unico limite che avete, siete sempre e solo voi stessi, ribaltate le situazioni, potete farlo!

Oroscopo 2022 Pesci

Infine, il vostro 2022 carissimi Pesci sembra volervi regalare una fortuna veramente alle stelle, rendendovi di fatto il segno più fortunato! Giove vi permetterà veramente di sentirvi benissimo in qualsiasi ambiente, momento e situazione, nulla vi sembrerà irraggiungibile! Avrete solamente, a tratti, bisogno di curarvi maggiormente di voi stessi e del vostro spirito, ne guadagnerete sicuramente in salute, anche amorosa!