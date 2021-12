Fantaghirò compie 30 anni: il successo della miniserie che ha reso nota Alessandra Martines

TV e Spettacolo

La serie tv fantasy, Fantaghirò, andata in onda il 22 e 23 dicembre 1991, esattamente 30 anni fa, risultò da subito il programma più visto in Italia con il 27% di share, ma è stato un fenomeno che ha appassionato ed ha spopolato anche in Inghilterra e Francia.

Fantaghirò: l’esordio e il successo

La storia della serie Fantaghirò, si ispira alla favola Fanta-Ghirò, persona bella contenuta tra le Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino. Gli attori protagonisti di questa miniserie sono, un giovane Kim Rossi Stuart, che dopo Fantaghirò ha prodotto e interpretato dei capolavori del cinema italiano e la stella italiana naturalizzata francese Alessandra Martines.

Quest’ultima, dopo un inizio di carriera fra danza e teatro, aveva conosciuto un grandissimo successo proprio grazie al suo personaggio fiabesco.

La miniserie italiana, è andata in onda per la prima volta il 22 dicembre 1991 su canale 5, il successo che ha ottenuto fu inaspettato, probabilmente anche dalla Fininvest. In totale, vennero infatti raggiunti i 6 milioni e mezzo di spettatori. Fantaghirò conta 5 stagioni. Dopo la prima ne seguirono altre 4 nel 1992, 1993 e 1994, mentre per il finale si dovette attendere il 1996.

Fantaghirò di nuovo sugli schermi: una nuova stagione in arrivo

Sulla pagina Instagram Fantaghirò, è stata annunciata una messa in onda della miniserie completa, per festeggiare il 30esimo anniversario dall’esordio.

Sabato 25 dicembre tra le 2 e 4 di mattina, sarà mandata in onda su Canale 5. Proprio su questa rete infatti avvenne l’esordio del film, 30 anni fa. Attualmente, sarebbe in corso la produzione di una sesta stagione di Fantaghirò.

Come annunciato dalla Lotus Production a febbraio, il titolo scelto per la nuova produzione sarebbe: La regina dei due regni.

Dalle poche informazioni fatte circolare e riportate da SkyTg24, si sa che la sceneggiatura sella serie live-action sarà affidata ai White Rabbits, mentre la regia sarà di Nicola Abbatangelo.

La domanda che molti fan si sono posti è se i protagonisti saranno interpretati ancora una volta da Kim Rossi Stuart e da Alessandra Martines. Se da un lato vi è chi crede che saranno sostituiti, dall’altro c’è invece chi spera in un’ultima partecipazione dei due protagonisti.