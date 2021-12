Oroscopo di domani 29 dicembre per Cancro, scorpione e Pesci: tutti i segni e le previsioni

Oroscopo di Domani

I segni di acqua cominciano a subire il fascino del Capodanno, ma per alcuni di loro non sarà una giornata facile: le previsioni per Cancro, Scorpione e Pesci.

I segni d’acqua potranno godere di molteplici fortune in uno degli ultimi giorni dell’anno: le previsioni per Scorpione, Cancro e Pesci per il 29 dicembre 2021.

Oroscopo di domani 28 dicembre per il Cancro: bando all’avarizia, si festeggia alla grande

Il malumore dei giorni scorsi lo avete lasciato alle spalle: domani l’atmosfera del pre-capodanno vi coinvolgerà definitivamente e per alcuni di voi sarà l’occasione giusta per partire con famiglia e amici.

Nonostante voi non siate “social” per eccellenza, quest’anno avete voglia di compagnia: difficile non farvi notare che proprio queste settimane non sono le migliori per tuffarsi nelle masse e venire a contatto con una moltitudine di persone.

Non perdetevi d’animo: nonostante le difficoltà del periodo per voi questi saranno giorni assolutamente piacevoli e, eccezionalmente, sarete affabili al 100% anche voi.

Oroscopo di domani 28 dicembre per lo Scorpione: baci, amore e ultime fatiche

Nonostante il lavoro vi insegua ovunque, dalla montagna al mare, voi non demordete: le ultime ore di lavoro sono faticose, ma ci tenete a chiudere tutte le pratiche “pendenti” prima dell’inizio del 2022.

L’amore va a gonfie vele: non c’è alcun pericolo di scaramucce pre-festive, perché nulla può intaccare il vostro buonumore, con il quale contagerete anche i vostri familiari.

Oroscopo di domani 28 dicembre per i Pesci: giornata no in amore, ma è solo un momento passeggero

Anche voi, come lo scorpione, non mollerete neanche alla fine: se il dovere chiama, il Pesci risponde.

Le stelle dicono che fate bene: avete in mente progetti molto ambiziosi e lavorare duramente per accumulare guadagni è l’unico modo per restare tranquilli il prossimo anno.

Qualche nuvola scurisce il vostro cielo amoroso: se il partner c’è, è distante (fisicamente o emotivamente), e se invece non c’è, è proprio a fine anno, al momento dei bilanci, che ne sentite la mancanza.

Tranquilli, perché sono solo sentimenti passeggeri: il 30 le cose già saranno molto migliorate ed il vostro entusiasmo tornerà quello di sempre.