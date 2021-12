Capodanno in musica: Federica Panicucci e l’evento di Canale 5. Tutti gli ospiti e i cantanti della serata

Programmi TV

Federica Panicucci è pronta a condurre le 4 ore di show organizzate da Canale5 per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022, con la speranza che si ritorni ad una sempre più attesa normalità. Nonostante la corsa ad ostacoli del Capodanno in musica che prima ha subito il cambio di location e poi ha dovuto rinunciare alla presenza di Al Bano per la sua positività al Covid19, l’evento si terrà e farà compagnia al pubblico della rete con un cast ricco di cantanti pronti ad esibirsi durante la serata. L’appuntamento è per le ore 21:00 circa quando in onda in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari si terrà uno spettacolo unico e tutto in musica.

Scopri tutti gli ospiti del Capodanno in musica e tutto quello che c’è da sapere.

Capodanno in musica con Federica Panicucci

Canale5 è ormai pronta ad accogliere il nuovo anno nonostante le difficoltà e le dovute precauzioni per arginare la pandemia di Covid19. La rete ammiraglia della Mediaset è pronta ad offrire al suo pubblico un evento ricco di ospiti che terranno compagnia agli spettatori a ritmo di musica. A partire dalle ore 21:30 in diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari va in onda Capodanno in musica con la conduzione che spetta ovviamente a Federica Panicucci che dovrà disimpegnarsi da sola dopo il forfait dell’ultimo minuto del co-conduttore d’eccezione Al Bano.

Tutti gli ospiti

A tentere il conto del tempo che passa prima di accogliere il 2022 ci saranno le canzoni di tanti artisti italiani ed internazionali che si esibiranno sul palco del Teatro Petruzzelli per la gioia dei fan collegati da casa. A fare compagnia a Federica Panicucci un cast ricco di attesissimi ospiti che vede la partecipazione di Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Andrea Damante, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

Al Bano positivo al Covid

Albano Carrisi è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo non potrà prendere parte all’evento di questa sera su Canale 5. Il cantante sta bene, ha detto lui stesso su Instagram: “Devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce e lo chiamo il nemico più importante, più squallido, che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale“.

Guarda il video: