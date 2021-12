Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno dei Gemelli! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Carissimi amici dei Gemelli, occhio alla giornata amorosa che vi attende alle porte di questo primo sabato del 2022. Infatti, sembra che un qualche rancore mai veramente affrontato o superato possa tornare a galla in questa giornata, costringendo voi e il partner a discutere.

Nulla di grave, ma l’umore non ne uscirà certamente bene. Sul lavoro forse è ora di una pausa.

Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 1 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra potersi aprire al vostro cospetto in questo sabato, carissimi Gemelli impegnati, non sembra essere affatto solare.

Un vecchio problema tornerà ad infastidirvi, ma vedetela come l’occasione migliore per risolverlo definitivamente, dando il via ad un anno che potrebbe regalare importanti soddisfazioni per la coppia!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 gennaio: lavoro

Quello che, invece, vi attende sul posto di lavoro, nel caso in cui dobbiate andarci anche in questa giornata, non sarà affatto soddisfacente. Va detto che, fortunatamente, non incapperete in nessun grosso problema, ma al contempo non avrete neppure alcuna voglia di impegnarvi o di portare a termine qualcosa.

Tanto vale stringere i denti, far passare la giornata e andare avanti!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana dei Gemelli

La settimana che Paolo Fox ha letto e interpretato per voi sembra volervi mettere in alcune buone posizioni, ma non tutto sembra andare nel modo migliore carissimi nati sotto i Gemelli. In amore soprattutto i problemi sembrano continuare ad imperversare, ma il consiglio migliore è quello di non agitarvi, affrontando le cose una per volta e, soprattutto, risolvendole!