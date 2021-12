Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno del Leone! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

La Luna, carissimi amici del Leone, sembra volervi accompagnare in questa ottima, prima, giornata dell’anno, garantendovi un amore veramente alle stelle!

Anche, e soprattutto, voi single godete di un fantastico cielo in cui le novità non sembrano irraggiungibili! Mentre, sul posto di lavoro dovrete attendere Giove più avanti nell’anno per brillare, ma ora tutto è tranquillo!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 gennaio: amore

La giornata amorosa che, insomma, sembra attendervi in questo sabato, carissimi Leone, vi regalerà delle ottime e rinnovate sensazioni positive!

In generale, che siate single o impegnati, tutto sembra procedere nel migliore dei modi, ma sarete voi cuori solitari ad avere le maggiori fortune! Buttatevi, se non l’aveste fatto, o godetevi la giornata con chiunque abbiate conosciuto!

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro la situazione che vi attende in questo buon primo sabato dell’anno, sarà piuttosto favorevole, ma anche scarna di novità o gratificazioni.

Se doveste lavorare, fatele senza troppi problemi, ma anche senza sforzarvi eccessivamente. Più avanti nel 2022 arriverà Giove nei vostri piani astrali e i progetti faranno degli importantissimi salti in avanti!

Le previsioni per la settimana del Leone

Questa vostra settimana che darà il via al 2022, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere ancora ricca di ottime novità e sensazioni amorose, garantendovi dei bellissimi momenti in compagnia di chiunque vi faccia stare bene! Sul lavoro, invece, alcune situazioni non si sono ancora sbloccate, ma per ora non sembra possibile farci nulla in merito, lasciatele lì carissimi nati sotto il Leone.