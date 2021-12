Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 1 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Paolo Fox ha letto i transiti astrali e formato delle previsioni per l’oroscopo per la giornata del 1 gennaio. Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro al segno della Vergine! La classificazione in segni serve ad indicare delle caratteristiche comuni alle persone che ne fanno parte, determinando anche come gli astri influiscano sulla vita di tutti i giorni.

Cari amici della Vergine, cercate di stare attenti a questa vostra giornata di sabato che darà il via al 2022, perché la Luna sarà piuttosto fastidiosa ed opprimente, causandovi notevoli fastidi amorosi.

Piuttosto che litigare, mordetevi la lingua che non ne vale la pena. Mentre, sul posto di lavoro le fatiche non mancheranno, ma si tratta solamente di stanchezza, nessun problema in vista!

Come andranno le feste natalizie? La fine dell’anno secondo Paolo Fox, segno per segno!

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox del 1 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 gennaio: amore

Occhio, insomma, a quella brutta e fastidiosa Luna nei vostri piani astrali di questa prima giornata del 2022, cari Vergine.

Il clima generale della vostra coppia sembra compromesso ormai da tempo, ed ora tutto sembra aumentare esponenzialmente. Occhio solamente a non litigare o creare polemiche con nessuno, non ne uscireste certamente vincitori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, sembra poter riguardare la sfera lavorativa di sabato, tutto dovrebbe procedere verso le migliori conclusioni, ma senza grandissime soddisfazioni per voi.

Riuscirete, infatti, a concludere tutte le mansioni classiche, a costo di una grande stanchezza. Provando ad impegnarvi in qualcosa di complesso, però, trovereste dei piccoli blocchi.

Lasciate perdere, ci penserete poi!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!

Le previsioni per la settimana della Vergine

Questa vostra settimana, che fin dalle prime battute, almeno secondo Paolo Fox, sembrava essere parecchio entusiasmante, non sembra ancora aver esaurito il vostro senso di felicità e tranquillità, cari nati sotto il segno della Vergine! Certo, in amore forse siete a corto di fiducia, ma presto anche questo passerà, purché non vi lasciate andare al nervosismo!