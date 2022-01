Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Capricorno: le previsioni per amore, lavoro e benessere

Oroscopo

Le previsioni dell'oroscopo per la giornata di domani 2 gennaio rivelano come tutti i nati sotto il segno del Capricorno vivranno queste ore dopo San Silvestro e Capodanno.

Prudenza, pazienza, riflessione, autocontrollo… sono solo alcune delle caratteristiche dei nati del Segno del Capricorno. Ultimo dei segni di terra, i Capricorno sono baciati dall’amore già a partire dagli ultimi mesi del 2021 con la nuova quadratura di Venere che ha riacceso anche i cuori più solitari. Il 2022 si presenta come un anno all’insegno della ripartenza su più fronti diversi; non solo l’amore anche il lavoro. Sarà un anno segnato dai progetti vecchi e nuovi che si concretizzeranno, ovviamente con il giusto impegno e la giusta motivazione; si sà, le Stelle sono solo uno strumento che dà indicazioni ma non rappresentano una verità assoluta, tutto sta nelle mani della persona.

Paolo Fox ha osservato il movimento delle stelle per la giornata di domani 2 gennaio e ha comunicato le sue previsioni per l’oroscopo per il segno del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno per domenica 2 gennaio: amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati nel segno del Capricorno l’amore si conferma una certezza tanto nella giornata del 2 gennaio quanto per tutto l’anno. Una ventata d’aria fresca su un fronte che è stato segnato da grandi turbolenze, iniziato già nelle ultime settimane dell’anno. L’amore sarà una chiave di volta del vostro anno 2022.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno per domenica 2 gennaio: fortuna

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox le Stelle del 2022 guardano con grandissimo affetto e benevolenza ai nati del segno del Capricorno.

Sarà un anno segnata dalla voglia di fare e di ricominciare, vi sentirete spinti ad agire, a creare e a rinnovare. I nati del segno sentiranno questo cielo principalmente nella giornata del 2 che sarà in un certo senso rivelatrice.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno per domenica 2 gennaio: lavoro

Il lavoro, insieme all’amore, sarà grande protagonista nella vita del Capricorno.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox infatti la giornata del 2 sarà cruciale nel fare chiarezza e nel mettersi in moto con tutti i progetti che avete in testa. La giornata sarà caratterizzata da un forte senso di motivazione e voglia di fare.