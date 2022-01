Oroscopo Paolo Fox domani domenica 2 gennaio Pesci: le previsioni per amore, lavoro e benessere

News

Le previsioni dell'oroscopo per la giornata di domani 2 gennaio rivelano come tutti i nati sotto il segno del Pesci vivranno queste ore dopo San Silvestro e Capodanno.

Fantasiosi, geniali, dalla sensibilità unica, grandi sognatori… questi sono i Pesci. Reduci da un biennio affatto semplice, l’Oroscopo del 2022 per i nati del segno è più che positivo, anche se non mancheranno situazioni complicate che, se gestite male, potrebbero abbattervi. Affrontandole nel modo giusto e con il vostro carisma, per voi non sarà difficile tenervi testa.

Paolo Fox ha osservato il movimento delle stelle per la giornata di domani 2 gennaio e ha comunicato le sue previsioni per l’oroscopo per il segno dei Pesci.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Barbanera

Oroscopo Paolo Fox Pesci per domenica 2 gennaio: amore

Veniamo alla giornata del 2 gennaio, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, quella di domenica sarà una giornata un po’ confusa e sarà bene tenersi alla larga da persone che potrebbero alimentare questa confusione. L’amore non sarà grande protagonista della giornata né tantomeno dei mesi a venire fino ad aprile, sarà allora che vivrete un vero e proprio risveglio.

Le turbolenze dei primi giorni dell’anno potrebbero portare tensioni nelle coppie, ma le più forti sapranno resistere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci per domenica 2 gennaio: lavoro

Progetti, progetti, progetti!

Anche quando dovreste riposare non riuscite a stare fermi e in questa giornata i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero mettersi a pensare a quali sono le vie migliori per raggiungere il successo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci per domenica 2 gennaio: fortuna

Per quanto riguarda la fortuna, secondo l’oroscopo di Paolo Fox le Stelle ribadiscono di stare in guardia rispetto ai seccatori, che nella giornata di domenica potrebbero bussare alla porta chiedendo attenzioni oppure riportandovi a situazioni dolorose legate al passato.

La presenza di Giove nel segno però vi darà forza e potrebbe offrirvi opportunità importanti. Le Stelle vi invitano a considerare solo i progetti che potrebbero portare novità importanti, e laciare da parte quello che appesantisce.