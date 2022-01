Classifica dei 7 segni zodiacali della suocera da incubo. Il futuro della coppia secondo le stelle

Oroscopo

Di suocere ce ne sono di ogni tipo, perché di persone ce ne sono di ogni tipo. Inutile negare, comunque, che intorno all’idea di “suocera cattiva” ci sia un ambiente ricco di storie diventate leggenda all’interno delle famiglie. L’equilibrio amoroso e familiare è comunque qualcosa di delicato e vale la pena scoprire cosa dicono le stelle in merito a una classifica di suocere… da incubo. Questi sono i 7 segni zodiacali delle peggiori suocere con cui è inutile lottare a prescindere.

1. Toro

La donna Toro è protettiva e territoriale, in particolare verso i suoi figli. È la classica suocera che vorrebbe vedere il figlio nelle mani di una persona che si prenda cura di lui. Non mancano le pressioni sul partner da parte sua, è onnipresente e invadente al punto da rappresentare una minaccia per l’equilibrio della coppia. Se il partner del figlio commette l’errore di intromettersi nella sua relazione con la madre, quest’ultima non lo perdonerà mai.

2. Ariete

All’inizio la suocera Ariete stupirà il neo partner, perché apparirà affidabile e perfetta, ma solo fino al giorno del matrimonio, quando muterà totalmente il suo atteggiamento. Quando il partner diventerà parte della famiglia, non mancheranno le occasioni di marcare il territorio e monopolizzare l’attenzione. L’unico modo per non peggiorare la situazione sarà giocare di astuzia e lasciarle vincere piccoli momenti di gloria.

3. Cancro

La suocera nata sotto al segno del Cancro è molto emotiva e si lega spesso subito con chi la circonda. Il rapporto che instaura con i figli è come una fusione, infatti impegna diverso tempo ad accettare un nuovo elemento che interagisca con i figli. È una fase iniziale in cui bisogna prepararsi al peggio, le situazioni imbarazzanti e le battutine saranno all’ordine del giorno.

Non c’è da scoraggiarsi, con il passare del tempo il rapporto diventerà amichevole, non prima che si sarà assicurata di non vedere il figlio portato via dal partner. Quando il legame arriverà al punto di non ritorno, questa donna sosterrà per tutta la vita entrambi.

4. Gemelli

La suocera Gemelli possiede una doppia personalità, ma non manca di astuzia. Per mantenere i buoni rapporti è necessario compiere una missione impossibile, è difficile capire che cosa passa per la testa della donna. È in grado di riconoscere le qualità del partner, se quest’ultimo è una brava persona.

La chiave per capire come costruire un buon rapporto è capire come ragiona, in maniera da sintonizzarsi sulla stessa linea d’onda e creare una comunicazione con lei.

5. Vergine

La suocera Vergine riserva un trattamento speciale verso i figli e desidera sempre il miglior futuro per loro, per cui non si farà scrupoli a mettere in guardia la nuora e consigliarle di rigare dritto con il figlio.

Questa donna avrà sempre da ascoltare, ma non mancheranno le frecciatine durante le conversazioni. Purtroppo, la donna Vergine è estremamente precisa, di conseguenza sarà sempre presente per dare consigli, senza mai mancare di rispetto il partner.

6. Sagittario

La madre del Sagittario è molto legata al figlio, infatti è difficile che riesca a distaccarsi facilmente quando quest’ultimo prenderà la sua strada lasciandola a disperare. Di solito, la donna Sagittario vede la nuora come una rivale che le porta via il suo tesoro più prezioso, per questo motivo è richiesta una grossa dote di pazienza e comprensione nei suoi confronti. La raccomandazione per il partner è cercare di far capire alla madre che non perderà l’affetto del figlio, ma anzi, che potrebbe migliorare maggiormente data la distanza.

7. Scorpione

La suocera Scorpione è curiosa, pettegola, sempre con una domanda di riserva nella manica. Spesso è facile che la nuora mantenga le distanze, fino ad inasprire il rapporto con la suocera. È consigliato provare a mantenere la calma, accettare le critiche e lentamente guadagnare la pace in famiglia.