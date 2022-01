Grande Fratello Vip, Alex Belli contro tutti: “Senza Alpha siete il Grande Geriatrico”. I tweet al veleno

Gossip

Alex Belli continua a far parlare di sè anche dopo l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. In una serie di tweet ha lasciato intendere che potrebbe tornare in puntata.

Alex Belli non risparmia nessuno, in una serie di tweet pubblicati sul suo profilo nelle scorse ore, l’ex gieffino ha sparato a zero sui concorrenti e sulle dinamiche della Casa, affermando che senza di lui non è lo stesso.

Sempre su Twitter, Alex Belli ha condiviso un lungo video intitolato This is GFVIP’21 -Alchimie Artistiche nel quale si vedono molti momenti vissuti da lui e Soleil Sorge.

Alex Belli attacca i concorrenti del GF Vip

Alex Belli continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 6 pur non essendo più un concorrente (era infatti uscito poco prima di Natale, squalificato per aver violato le norme anti-covid).

Nelle scorse ore si è lasciato andare a diversi tweet duri contro gli altri concorrenti, affermando che senza un maschio alfa lo show non esiste.

Inoltre avrebbe lasciato intendere tra le righe che anche se non è più in gara resta comunque protagonista: “‘Tappezzerie’ e ‘AnsiaMan’ di AcchiappaClip, (che dovrebbero essere Jessica Selassiè e Alessandro Basciano) che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande?? -:)”

e ancora: “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!!

Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”

Ancora una dedica a Soleil Sorge

Sembra però che Alex Belli non voglia lasciarsi i mesi al Grande Fratello Vip alle spalle, in un video postato sempre su Twitter, si vedono molti dei momenti passati insieme a Soleil Sorge. Il video intitolato This is GFVIP’21 -Alchimie Artistiche ha come colonna sonora Your Song di Elton John versione Moulin Rouge.