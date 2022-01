Mascherine Ffp2, c’è l’accordo sui prezzi calmierati per la vendita. Quanto costeranno d’ora in avanti

Politica

Le Mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie in diversi luoghi pubblici come cinema, teatri, stadi... l'obbligatorietà ha fatto scattare una corsa all'acquisto.

È stato raggiunto un accordo tra struttura commissariale e associazioni di categoria per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzi calmierati. Con il nuovo decreto emanato il 24 dicembre le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi, mezzi di trasporto… il costo più elevato rispetto alle mascherine chirurgiche ha spinto il governo a lavorare per calmierare i prezzi.

Prezzi calmierati per le mascherine Ffp2: quanto costano

L’accordo tra struttura commissariale, FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto e sarà siglato a breve, ci saranno prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 che costeranno 0,75 cent.

Le adesioni, si legge nel comunicato rilasciato dall’ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Le mascherine Ffp2 hanno un prezzo che oscilla tra 1,20 arrivando fino a 2,50 euro, proprio l’obbligatorietà in base alle attività che si svolgono ha fatto salire ulteriormente i prezzi, il che ha comportato un intervento diretto del governo.

Mascherine Ffp2, perché proteggono di più

Come si legge sul Corriere, uno studio tedesco ha evidenziato come le mascherine Ffp2, indossate nel modo corretto riducono il rischio di infezione da coronavirus allo 0,1%.

Le mascherine in questione proteggono se stesse oltre che gli altri (cosa che fa la chirurgica), sono mascherine filtranti, come indica la sigla FFP-Face filtrant e filtrano circa iò 94%.

Le mascherine Ffp2 possono essere usate per un massimo di 8 ore al giorno e devono poi essere cambiate.

Sono composte da più strati di tessuti compreso uno in polipropilene, materiale che ha la capacità di intrappolare le particelle più piccole per questo è un ottimo strumento di protezione nei confronti di virus come il Covid-19.

Le mascherine Ffp2 quindi, secondo lo studio del Max Planck Institute, a due persone che la indossano correttamente, che distano tre metri l’una dall’altra, una non vaccinata e una positiva ad esempio, danno un rischio di contrarre il virus pari allo 0,1% ovvero poco più dell’1×1000 in un caso di esposizione di circa 20 minuti.