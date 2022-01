Biagio D’Anelli, le critiche a Miriana prima dell’arrivo al GF Vip, l’amore e la quarantena per entrare lunedì

Gossip

Biagio D'Anelli si è sempre mostrato come una persona senza peli sulla lingua ma il suo amore per Miriana sembra vero, infatti è pronto a tornare per riabbracciarla.

L’amore tra Biagio D’anelli e Miriana Trevisan sembra resistere, anzi rafforzarsi, anche ora che lui è uscito dalla Casa. L’ex gieffino è già in quarantena per tornare e abbracciare Miriana, ma ai fan non è sfuggito un vecchio post che lo stesso D’Anelli aveva pubblicato su Instagram mesi fa, ben prima di partecipare al Grande Fratello Vip, nel quale attaccava duramente proprio Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli e il vecchio post contro Miriana Trevisan

Mentre Biagio D’Anelli si prepara alla quarantena per entrare nella Casa e abbracciare Miriana Trevisan nella puntata di lunedì 10 gennaio (puntata che vedrà anche l’ingresso di Delia Duran come concorrente), i fan non hanno mancato di far riemergere il contenuto di una vecchia Instagram Story pubblicata da D’Anelli contro Miriana nel quale era stato molto duro soprattutto nei confronti del suo rapporto con Nicola Pisu: “Miriana che spera nel biglietto di ritorno per Nicola… (ma vai a cag**e).

Ringrazialo! Se non fosse stato per lui… I mikado hanno fatto più dinamiche di te nella casa”.

Parole dure che però si sposano con il suo carattere schietto e diretto. Nel corso delle settimane all’interno della Casa, Biagio D’Anelli ha potuto conoscere Miriana fino ad innamorarsene.

Ora che è uscito ne prende anche le difese, in una storia pubblicata nelle scorse ore ha attaccato chi critica gli atteggiamenti di lei: “Basciano, un figlio, passa come latin lover. Miriana, un figlio, messa alla gogna. Mi chiedo, perché?”

L’amore di Biagio D’Anelli per Miriana Trevisan

In una vecchia intervista a CasaChi, Biagio D’Anelli ha parlato del suo amore per Miriana Trevisan, nato poco alla volta nella Casa e che ora non vede l’ora di vivere: “(…) hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana. La verità è che io di lei mi sono innamorato.

Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera?

Io la notte al posto loro non dormirei“.

Le sue parole sono alla fine di un lungo discorso in merito agli ex compagni di gioco e ai loro atteggiamenti che lui stesso ha definito falsi: “Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila per esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’.

Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia. Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana (…)”.