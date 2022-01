Ignazio Moser, chi è: la carriera ciclistica, la relazione con Cecilia Rodriguez e la recente malattia

Chi è

Ignazio Moser è un ex ciclista italiano su strada e su pista di 29 anni. Ex concorrente del GF VIP, dal 2017 è il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Negli ultimi anni Ignazio Moser è venuto alla ribalta sugli schermi dopo aver partecipato alla seconda edizione del GF VIP nel 2017; nello stesso anno inoltre ha partecipato come opinionista per il Giro d’Italia. Nel 2020 ha condotto il programma Ex on the Beach Italia su MTV insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez, mentre nel 2021 è entrato nella trasmissione L’isola dei famosi.

Ignazio Moser: la carriera ciclistica

Ignazio Moser nasce a Trento il 14 luglio del 1992 e ha attualmente 29 anni.

Suo padre, il famoso ciclista Francesco Moser, vincitore anche del Giro d’Italia, gli trasmette fin da piccolo la passione per lo sport e per la bici in particolare. A 18 anni Ignazio vince il titolo in inseguimento individuale Juniores ai campionati italiani di ciclismo; in seguito raccoglie altri successi che lo portano anche a due premi a livello nazionale.

Ignazio Moser vince la medaglia di bronzo nell’ottobre 2012 nell’inseguimento a squadre su pista ai Campionati europei e nel 2013 conquista il nono posto sempre nell’inseguimento a squadre su pista ai campionati del mondo di Minsk.

Nell’agosto 2013 ottiene inoltre la sua prima vittoria internazionale su strada alla Shimano Suzuka Road Race in Giappone sul circuito di Suzuka. Nel 2014 prende la decisione di ritirarsi e di dedicarsi all’ azienda vitivinicola di famiglia e al mondo dello spettacolo.

Ignazio Moser: la vita da influencer, la relazione con Cecilia e la malattia

Nel 2017 Ignazio partecipa alla seconda edizione del GF VIP dove si fa gradire dal pubblico e soprattutto conosce Cecilia Rodriguez con cui lega particolarmente. Questo forte legame li porta a diventare una coppia stabile che, ad esclusione di un breve periodo nel 2020, sta insieme tuttora.

La loro relazione e la loro vita da influencer su instagram li ha portati a condurre insieme il programma Ex on the Beach Italia nel 2020 su MTV.

Ignazio ha partecipato anche all’ Isola dei Famosi 2021, dove ha concluso da 4° classificato. Purtroppo nell’ultimo periodo Ignazio ha avuto qualche problema di salute che lo ha fatto dimagrire di una decina di chili; questi problemi, come spiegato da lui stesso nelle stories su instagram, potrebbero essere un insieme di fattori fisici e psicologici, egli inoltre si è soffermato sull’importanza della salute mentale e del fatto che essa venga troppo spesso trascurata.