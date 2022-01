Canale 5 sceglie il palinsesto per l’inverno 2022: tutti i programmi che vanno in onda

Programmi TV

Canale 5 - Tanti i ritorni attesi sul canale come quelli di Paolo Bonolis e Maria De Filippi. Tutte le scelte e cosa vedremo in onda.

Come ogni anno in questo periodo c’è del fermento in casa Mediaset per la messa a punto delle scelte decisive dei propri palinsesti. L’attenzione della rete è ovviamente rivolta maggiormente alla prima serata con quella di Canale 5 che da sempre ricopre un ruolo privilegiato nelle gerarchie del gruppo. L’intenzione del canale è come sempre quello di regalare al suo pubblico momenti di grande intrattenimento con una scelta che possa tenere contenti la maggior parte dei telespettatori collegati da casa. In questa direzione vanno le scelte di Canale 5 che ha di fatto reso ufficiali tutte le sue scelte per il trimestre gennaio-marzo 2022 e che mostrano come a farla da padrone saranno gli show d’intrattenimento a discapito delle attese fiction che tarderanno ancora un po’ prima di arrivare.

Palinsesto gennaio-marzo 2022 di Canale 5: la scelta per la prima serata della rete

Canale 5 e la sua ricca programmazione sono pronti a tornare in pompa magna dopo il periodo natalizio caratterizzato da un sostanziale freno rispetto alla grande offerta di programmi e fiction con la quale ha tenuto compagnia ai suoi telespettatori durante lo scorso autunno. Messe da parte le festività natalizie la rete punterà a rafforzare il suo palinsesto con tanti nuovi programmi pronti ad andare in onda da gennaio a marzo del nuovo anno.

Sono infatti diventate definitive le scelte per la messa in onda nelle prime serata del canale per quello che si prospetta come un lungo inverno e detto del momentaneo accantonamento delle fiction, che arriveranno sul canale a partire dalla prossima primavera, a farla da padrone saranno gli show di intrattenimento con i ritorni tra gli altri di Avanti un altro! ed ovviamente C’è posta per te.

Palinsesto gennaio-marzo 2022 di Canale 5: il calendario delle prime serate

Vediamo nel dettaglio le scelte di Canale 5 a partire dal lunedì sera che resterà ben saldo il giorno di programmazione della prima puntata settimanale del Grande Fratello Vip 6.

Il martedì del periodo gennaio-marzo sarà dedicato alla messa in onda di alcuni grandi film oltre alla trasmissione delle fasi finali sia della Coppa Italia di Calcio che della Champions League, rivela DavideMaggio.

La prima serata di mercoledì, detto che il 12 gennaio sarà dedicata alla finale di Supercoppa Italiana di Calcio tra Inter e Juventus, sarà di seguito occupata da una produzione non ancora specificata. Dal 9 marzo alla nuova fiction dal titolo Più forti del destino.

Se per il giovedì Canale 5 ha deciso di puntare ancora sui film, la rete ha scelto per il venerdì di puntare nuovamente con forza sul Grande Fratello Vip 6 che da venerdì 7 gennaio 2021 continuerà con il suo doppio appuntamento settimanale fino alla fine della trasmissione il 14 marzo 2022.

Per il fine settimana si punta con forza il sabato sulla regina Maria De Filippi ed il suo C’è posta per te prima e poi Amici da marzo in poi, mentre nelle domeniche dello stesso periodo lo spazio in prima serata sarà occupato da Avanti un altro! Pure di sera che al suo termine lascerà lo spazio al ritorno de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti.