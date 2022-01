L’ex fidanzato di Miriana Trevisan conferma le parole di Giacomo Urtis: “Mi faceva capire ne avesse bisogno”

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip6 riserva ogni giorno delle nuove soprese. Il gruppo dei concorrenti si è diviso in due fazioni ben distinte. Da un lato le sorelle Selassié sono le leader del primo gruppo, dall’altro è Katia Ricciarelli a portare la bandiera della seconda fazione. La cantante lirica è stata, anche al centro di molte polemiche per le frasi colorite pronunciate nei confronti di Lulù Selassiè. Inoltre alcuni telespettatori del reality show hanno chiesto un provvedimento disciplinare nei confronti di Katia Ricciarelli per una presunta infrazione del regolamento. La cantante lirica si sarebbe, infatti, messa d’accordo con Soleil Sorge per le nomination.

Nell’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip6, c’è stato anche un momento di tensione tra Giacomo Urtis e Miriana Trevisan. Il chirurgo delle star ha fatto una rivelazione sulla showgirl partenopea che non è piaciuta all’ex marito di lei, Pago, che ha promesso battaglia legale.

Adesso, però, l’ex fidanzato di Miriana Trevisan, avrebbe confermato le parole di Giacomo Urtis, come riportato da Fanpage.

Le parole dell’ex fidanzato di Miriana Trevisan sulle rivelazioni di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis ha raccontato a Soleil Sorge, nella Casa del Grande Fratello Vip6, dell’esistenza un ex fidanzato recente di Miriana Trevisan che le avrebbe fatto dei regali molto costosi.

Ciò andrebbe in contrasto con quanto dichiarato più volte dalla showgirl. Miriana Trevisan, infatti, ha sostenuto più volte, dentro la Casa, di essere single da molto tempo.

Una rivelazione ha scaldato gli animi, ma, adesso, quest’ipotetico ex fidanzato della showgirl ha deciso di dire la sua. Si tratterebbe di Vito Fiusco, un manager di origine pugliese. L’ex fidanzato ha postato una Instagram story molto chiara: “Finita la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sono stato preso d’assalto con domande e frasi sgradevoli perché in molti sanno che io e Miriana prima di entrare nella casa stavamo insieme.

E ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha detto solo la verità)“.

Il manager, quindi, ha sia confermato la relazione con Miriana Trevisan, che il racconto di Giacomo Urtis.

Infatti sui regali costosi ha aggiunto: “Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi ‘Faceva capire’ ne avesse bisogno!!! Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi, è la realtà dei fatti“.

L’ex fidanzato di Miriana Trevisan contesta le sue dichiarazioni fatte al GF Vip6

Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan ha confermato interamente le dichiarazioni fatte da Giacomo Urtis all’interno della Casa.

Il manager ha sottolineato una bugia della showgirl: “Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per realtà delle cose e non far dire bugie su di me“.

Vito Fiusco ha voluto lanciare anche una stoccata finale non di poco conto: “Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa. Ricordo che le sante stanno in paradiso“.