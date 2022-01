Grande Fratello

Non c'è pace per Miriana Trevisan nella Casa: al Grande Fratello Vip la concorrente al centro di clamorose rivelazioni e veleni da parte di due coinquilini, e l'ex marito Pago reagisce.

Prima serata ad altissimo tasso di veleno per Miriana Trevisan nella puntata del GF Vip di ieri, travolta da un fuoco incrociato di accuse da parte di due coinquilini. La concorrente ha ascoltato, esterrefatta, le parole di Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis prima di dirsi sconvolta da quanto proferito dai due. Fuori dalle mura di Cinecittà, l’accaduto ha innescato un terremoto in famiglia e l’ex marito della gieffina, Pago, ha annunciato azioni legali per tutelare lei e il loro bambino.

Miriana Trevisan travolta dalle accuse al GF Vip

Pesantissime affermazioni nella Casa su Miriana Trevisan, trovatasi di fronte alle dichiarazioni inaspettate di Giacomo Urtis sul suo conto e sul suo presunto passato.

Alfonso Signorini ha mostrato alla concorrente un video della conversazione tra il coinquilino e Soleil Sorge, in cui sostiene di conoscere scottanti particolari della sua vita privata compreso il suo fingersi vittima nei rapporti interpersonali.

“Poi – ha detto Urtis a Sorge – quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco, ma cosa ho visto prima di entrare qua… Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30mila euro… Li intorpidisce, poi li fa fuori“.

Una confidenza di Giacomo fatta a Soleil… si parla di Miriana. Che resta totalmente spiazzata davanti a queste parole. #GFVIP pic.twitter.com/aMwZL2PUOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 3, 2022

E non è tutto perché, nel corso della puntata di ieri sera, Miriana Trevisan si è intrattenuta in un livido faccia a faccia nella Casa. Dall’altra parte, Katia Ricciarelli a insinuare dubbi sul suo essere una mamma senza ombre: “E tu saresti una madre? E allora stai attenta a come ti comporti“, ha tuonato la cantante. Un velato riferimento, secondo alcuni, alle dinamiche tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu prima, e tra la stessa e Biagio D’Anelli poi. Accuse a cui la concorrente ha reagito con grande sconforto: “Non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo.

Soprattutto Giacomo, che sa tante cose vere, profonde di me“.

Miriana Trevisan sotto accusa al GF Vip, Pago annuncia azioni legali

Mentre in Casa si consumavano i botta e risposta al veleno, fuori la reazione dei sostenitori di Miriana Trevisan non si è fatta attendere.

A scoccare il dardo l’ex marito, Pago, furioso e indignato da quanto visto in puntata. Il cantante ha affidato il suo sfogo a una Instagram Story che lascia poco margine all’interpretazione, avanzando la rotta di un’azione legale dopo l’accaduto: “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GF Vip, nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio.

Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio“.