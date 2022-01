Miriana Trevisan, accuse pesantissime in diretta: l’ex marito è pronto a tutelarla querelando i gieffini

TV e Spettacolo

Nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un nuovo caso intitolato Miriana Trevisan, dal momento che negli ultimi giorni si respira un clima davvero teso tra la showgirl e gli altri gieffini. In particolare la donna ha discusso animatamente con Giacomo Urtis, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge e sono volate accuse piuttosto pesanti.

Come se questo non fosse abbastanza, l’ex di Uomini e Donne ha continuato ad inveire in privato contro la coinquilina e quest’ultima, dopo la diretta del 3 gennaio, ha dichiarato di voler prendere provvedimenti contro coloro che hanno avanzato le critiche più feroci; la Trevisan però non è l’unica a voler procedere per vie legali, dal momento che anche l’ex marito Pago ha condiviso sui social alcuni contenuti che sembrano andare proprio in quella direzione.

Miriana Trevisan, aumenta la tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo la polemica su Miriana iniziata da Giacomo Urtis e ripresa dallo stesso conduttore Alfonso Signorini, la showgirl ha dunque promesso di proseguire per vie legali, soprattutto dal momento che nella discussione è uscito fuori anche il nome del figlio della gieffina. Come se non bastasse Urtis, nonostante le scuse avanzate alla coinquilina, non ha fatto alcun passo indietro e in privato ha continuato a parlare di un amico che avrebbe riferito di aver fatto degli acquisti piuttosto costosi per la donna.

Un atteggiamento che la donna non ha intenzione di perdonare, ma che ha infastidito non poco anche l’ex marito della Trevisan, Pago. Quest’ultimo infatti si è lasciato andare ad uno sfogo sui social in cui ha anche promesso di agire per vie legali al fine di tutelare non solo la gieffina, ma anche il figlio dell’ex coppia.

Pago difende Miriana Trevisan, è pronto a denunciare i concorrenti del GF Vip

Sebbene il cantante non abbia fatto nomi su Instagram, è quindi evidente l’intento di agire per vie legali per difendere l’ex moglie e il figlio Nicola da Giacomo Urtis e gli altri gieffini che continuano ad alimentare la polemica.

Pago ha infatti condiviso alcuni contenuti sui social in cui non solo sottolinea quali pene siano previste per il reato di ingiuria, aggiungendo anche che “le parole pronunciate da alcuni concorrenti del GF Vip saranno messe al vaglio dei legali già da domani.”

La preoccupazione dell’artista è ovviamente per il figlio, ma non ha mancato di manifestare anche il suo sostegno a Miriana, che nel post ha definito una brava persona.

Aggiunge inoltre che la lista si sta allungando, aprendo all’ipotesi che sarà più di uno il gieffino querelato – e dunque non solo Giacomo Urtis. Nonostante questo però la decisione spetta anche alla Trevisan, come sottolinea lo stesso Pago, che dovrà decidere se dare seguito alle sue parole e denunciare personalmente i diretti interessati. Nel frattempo però, stando alle parole del cantante, i legali hanno già iniziato ad esaminare il materiale al fine di tutelare il figlio.