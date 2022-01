Principe Andrea: l’accordo di Epstein con Virginia Giuffre potrebbe far cadere le accuse di abusi sessuali

Cronaca dal Mondo

Sono ore decisive per il Principe Andrea, duca di York, terzogenito della Regina Elisabetta. Da più di due anni il suo nome è stato trascinato nello scandalo che ha visto coinvolto Jeffrey Epstein, il miliardario morto suicida in carcere nel 2019 e Ghislane Maxwell (recentemente riconosciuta colpevole di 5 dei 6 capi d’accusa legati al caso Epstein). Le accuse contro il Principe Andrea sono state mosse da Virginia Giuffre la quale, all’epoca dei fatti, aveva 17 anni; nelle prossime ore un giudice di New York deciderà se procedere con il processo a carico del figlio della Regina Elisabtta.

Dall’autunno del 2019, il duca di York è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica proprio a seguito dello scandalo.

In un’intervista esclusiva rilasciata alla BBC, il principe aveva negato ogni coinvolgimento con gli affari di Epstein e di rimpiangere la loro amicizia. In queste ore di attesa si è però aggiunto un altro importante tassello all’intricato puzzle della vicenda, un accordo firmato dalla stessa Giuffre che potrebbe annullare l’attuale richiesta di processo.

Le vicende giudiziarie che vedono protagonista il Principe Andrea segnano pesantemente il bilancio in nero dell’ultimo biennio della Regina Elisabetta, secondo gli esperti reali britannici questo scandalo è forse il boccone più amaro da digerire per lei, ancor più rispetto alla morte dell’amato consorte, il Principe Filippo.

Il principe Andrea è in attesa della decisione del giudice

Sarà il giudice Lewis A Kaplan a dover decidere se procedere o meno al processo contro il principe Andrea accusato di abusi sessuali da Virginia Giuffre. La donna oggi 38enne e residente in Australia, si è appellata al tribunale di New York per chiedere un risarcimento danni; una decisione che ha scatenato una dura risposta da parte dei legali del principe che hanno ribadito come la donna non dovrebbe poter appellarsi al tribunale statunitense

Virginia Giuffre accusa il principe Andrea di aver abusato di lei 3 volte quando era minorenne; i fatti risalgono ai primi anni 2000.

L’accordo firmato da Virginia Giuffre con Jeffrey Epstein

Come riferisce BBC un nuovo elemento potrebbe però influenzare la decisione del giudice, si tratta di un accordo firmato dalla Giuffre propostole da Epstein nel 2009. Nel documento presentato in tribunale sembrerebbe che Virginia Giuffre abbia accettato un pagamento di 500mila dollari purché non denunciasse né all’epoca né in futuro potenziali “amici” di Epstein con i quali era stata in contatto.

Nell’accordo non è presente un esplicito riferimento al Principe Andrea ma i suoi legali spingono su questo punto ritenendo che proprio sulla base di questo accordo Virginia Giuffre non dovrebbe poter procedere alla causa.

La condanna di Ghislane Maxwell

Ghislane Maxwell è stata ritenuta colpevole di 5 dei 6 crimini dei quali era accusata (l’unico escluso era quello di aver portato minori oltre i confini di stato per impegnarli in atti sessuali). Maxwell, al momento unica processata per il caso Epstein, rischia una condanna fino a 65 anni di prigione; la giuria ha riconosciuto la donna come perno di tutte le operazioni di Jeffrey Epstein; era lei a reclutare le vittime di abusi e prepararle, a volte partecipando lei stessa.

L’assistente procuratore Alison Moe ha definito Ghislane Maxwell a processo così: “È chiarissimo che Maxwell sapeva ed era profondamente coinvolta negli abusi sessuali di Epstein sui minori” si legge su Vanity Fair.