Erano anni che la famiglia reale britannica non si trovava ad affrontare una crisi come quella che l’ha colpita ora. A causare questa tensione e attenzione mediatica è il presunto coinvolgimento del principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta, e duca di York nel caso Epstein.

Ora, a distanza di pochi giorni dall’intervista rilasciata dal duca alla BBC, come un fulmine a ciel sereno arriva la decisione del principe Andrea: lascia la vita pubblica a tempo indeterminato.

L’annuncio del principe Andrea

Con un breve comunicato pubblicato sui canali social del ducato di York e della famiglia reale britannica, il principe Andrea ha annunciato il suo ritiro a vita privata.

“Negli ultimi giorni mi è diventato chiaro che le circostanze che mi legano alla figura di Jeffrey Epstein sono diventate elemento di rottura per il lavoro che la mia famiglia svolge, comprese quelle legate ad associazioni benefiche”. Ha scritto il principe, continuando così: “È per questo che ho chiesto il permesso a Sua Maestà di fare un passo indietro dai miei doveri pubblici per il prossimo futuro e lei ha acconsentito”.

Il duca nega ancora ogni coinvolgimento

Il principe Andrea ha poi concluso il comunicato continuando a negare ogni suo coinvolgimento nella vicenda.

“Continuo a negare inequivocabilmente ogni mia associazione a Jeffrey Epstein” ha scritto ricordandone poi la morte: “Il suo suicidio ha lasciato molte domande senza risposta, soprattutto per le vittime. Simpatizzo profondamente con ciascuna di loro che sperava in una chiusura”.

Il duca di York ha poi offerto il proprio aiuto alla giustizia, rinnovando la sua volontà di collaborare.